Dave Grohl sogna ancora di suonare con i Nirvana

Nel corso dell'intervista rilasciata al magazine Classic Rock il frontman dei Foo Fighters Dave Grohl non solo ha rivelato che Axl Rose, il cantante dei Guns N'Roses, gli ha regalato una chitarra quale ringraziamento per avergli prestato il trono di chitarre – da lui usato in precedenza - per potersi esibire in concerto stando seduto dopo essersi rotto un osso del piede, ma ha anche confidato di sognare ancora di suonare nei Nirvana.

Come infatti risaputo, Dave Grohl prima di formare i Foo Fighters è stato il batterista della band capitanata da Kurt Cobain. Queste le parole da lui spese per ricordare il periodo trascorso nei Nirvana: "Non mi sentirei a mio agio a cantare una canzone cantata da Kurt. Mi sento perfettamente a casa nel suonare quelle canzoni alla batteria. E mi piace suonarle con Krist (Novoselic il bassista dei Nirvana, ndr), Pat (Smear membro dei Foo Fighters e collaboratore dei Nirvana, ndr) e un altro cantante. Sogno ancora che siamo nei Nirvana, che siamo ancora una band. Sogno ancora che ci sia un'arena vuota che ci aspetta per suonare. Ma non mi siedo a casa a suonare da solo "Smells Like Teen Spirit". È solo un modo per ricordare che chi ha scritto quelle belle canzoni non è più con noi. È agrodolce."

I piani futuri di Dave Grohl e dei suoi Foo Fighters prevedono per il prossimo 5 febbraio la pubblicazione del loro decimo album “Medicine at Midnight”, disco la cui uscita è stata anticipata dai singoli "Shame Shame" e "No Son of Mine".

Per dare una idea di “Medicine at Midnight” Grohl, scherzando, ha paragonato il nuovo disco a quei genitori anziani che indossano abiti non adatti alla loro età: "Sai quando i tuoi genitori iniziano a invecchiare e indossano cose che non dovrebbero indossare in pubblico? Potrebbe essere ciò che stanno facendo ora i Foo Fighters."