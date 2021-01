Black Crowes, ascolta l'inedita "Charming Mess"

Il prossimo 26 febbraio i Black Crowes pubblicheranno un'edizione ampliata per il trentesimo anniversario del loro primo album, "Shake Your Money Maker". Per la precisione il disco uscì il 13 febbraio 1990, quindi sono trentuno gli anni trascorsi dalla sua uscita.

Comunque sia, usciranno quattro LP e tre CD Super Deluxe, che includono una versione rimasterizzata dell'album originale, tre registrazioni in studio inedite, due demo inedite della della band quando ancora si chiamava Mr. Crowe's Garden, B-side dei singoli e la registrazione di un concerto di quattordici canzoni inedito, registrato nella città natale della band ad Atlanta, in Georgia, nel dicembre 1990. Questi box includono inoltre la riproduzione di uno dei primi volantini di un concerto dei Mr. Crowe's Garden, una toppa della band e un libro di 20 pagine con le note di copertina del giornalista di Rolling Stone David Fricke.

Quale anteprima, i Black Crowes hanno pubblicato uno degli inediti, "Charming Mess". Il brano in origine doveva essere il primo singolo della band, ma alla fine venne addirittura escluso dall'album.

Nei piani dei fratelli Robinson ci sarebbe la volontà di presentare in tour la prossima estate - con una nuova formazione dei Black Crowes - "Shake Your Money Maker" nella sua interezza.

Tracklist:

LP 1: Shake Your Money Maker (2020 Remaster)

Side One:

1. Twice As Hard

2. Jealous Again

3. Sister Luck

4. Could I've Been So Blind

5. Seeing Things

Side Two:

1. Hard To Handle

2. Thick N' Thin

3. She Talks To Angels

4. Struttin' Blues

5. Stare It Cold

6. Mercy, Sweet Moan



LP 2: More Money Maker: Unreleased Songs and B-Sides

Side One:

1. Charming Mess

2. 30 Days In The Hole

3. Don't Wake Me

4. Jealous Guy

5. Waitin' Guilty

Side Two:

1. Hard To Handle (With Horns Remix)

2. Jealous Again (Acoustic Version)

3. She Talks To Angels (Acoustic Version)

4. She Talks To Angels (Mr. Crowe's Garden Demo)

5. Front Porch Sermon (Mr. Crowe's Garden Demo)



LP3 and 4 The Homecoming Concert: Atlanta, GA December 1990

Side One:

1. Introduction

2. Thick N' Thin

3. You're Wrong

4. Twice As Hard

5. Could I've Been So Blind

6. Seeing Things For The First Time

Side Two:

1. She Talks To Angels

2. Sister Luck

3. Hard To Handle

4. Shake 'Em On Down/Get Back

Side Three:

1. Struttin' Blues

2. Words You Throw Away

Side Four:

1. Stare It Cold

2. Jealous Again