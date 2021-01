Bruce Springsteen pubblica il bootleg di un live del Wrecking Ball tour

Qualche settimana fa Bruce Springsteen aveva reso disponibile, quale strenna natalizia per i fan, il bootleg dedicato al live del 7 novembre 2009 al Madison Square Garden di New York quando, nell'ambito del 'Working on a Dream' tour, interpretò per intero il suo secondo album del 1973 "The Wild, The Innocent and The E Street Shuffle" (leggi qui la recensione).

Il cantautore del New Jersey ora torna, per il settimo anno, alla usuale cadenza mensile e per le sue 'Archives Series' pubblica un nuovo concerto recuperato dal passato. Questa volta, un passato neppure molto lontano, otto anni fa, dato che si tratta dell'esibizione del 12 novembre 2012 all'Xcel Energy Center di Saint Paul, in Minnesota, nell'ambito del tour a supporto dell'album "Wrecking Ball" (leggi qui la recensione) pubblicato nel marzo del 2012.

Tra le canzoni proposte quella sera – guardate più sotto la scaletta - si segnalano due debutti per quel tour: "Stolen Car", canzone inclusa nell'album "The River" (leggi qui la recensione) del 1980 e "Devils & Dust", title track dell'album pubblicato nel 2005, che venne suonata quella sera per la prima volta con l'intera band.

Setlist:

I'm a Rocker

Hungry Heart

No Surrender

Night

Loose Ends

Something in the Night

Stolen Car

We Take Care of Our Own

Wrecking Ball

Death to My Hometown

My City of Ruins

The E Street Shuffle

Pay Me My Money Down (cover dei Weavers)

Devils & Dust

Youngstown

Murder Incorporated

She's the One

Shackled and Drawn

Waitin' on a Sunny Day

The Rising

Badlands

Land of Hope and Dreams



Encore:

Jungleland

Born to Run

Dancing in the Dark

Tenth Avenue Freeze-Out



Encore 2:

American Land