Vasco Rossi ha pubblicato oggi sul suo account Instagram un filmato della sua prima volta in televisione. Questa prima volta di Vasco ebbe luogo esattamente quarantadue anni fa, quando fu ospite del programma '10 Hertz', condotto da Gianni Morandi.

In realtà il cantautore emiliano ha ripubblicato un messaggio postato da una sua follower, questo il testo: "Accadeva oggi: La prima apparizione di Vasco in televisione è datata 10 gennaio 1979,quando partecipa come concorrente alla trasmissione 10 Hertz condotta da Gianni Morandi. Alla fine del programma,Vasco canta La strega (la diva del sabato sera). Lo spezzone è stato riproposto, a trent'anni di distanza,da La Storia siamo noi nello speciale Solo Vasco di Caterina Stagno del 26 novembre 2008."

Il programma televisivo '10 Hertz' venne trasmesso, per una stagione, da Rai1 dall'ottobre 1978 al maggio 1979. Gianni Morandi oltre a condurlo ne cantò anche la sigla, "La Befana trullallà". La trasmissione ospitava di volta in volta artisti musicali, che, oltre ad esibirsi, venivano coinvolti in alcuni giochi. Uno di questi era Il tagliadisco: due interpreti si affrontavano in un quiz in cui, ad ogni risposta esatta, aumentava il tempo concesso all'esibizione del cantante.