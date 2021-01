Classifiche, tutte le novità della settimana dell'8 gennaio: Vasco Rossi si prende la vetta

Il 2021 è ormai entrato nel vivo, regalando alcune novità, ma soprattutto tantissime conferme nelle classifiche nazionali e internazionali.

La classifica Top Album FIMI Top of the Music della settimana dall’1 all’8 gennaio 2021, che vede al primo posto sempre “Famoso” di Sfera Ebbasta, segnala i seguenti nuovi ingressi:

“Il fantadisco dei me contro te” dei Me contro te (72)

“Vascononstop” di Vasco Rossi (75)

“Tickets To My Downfall” di Machine Gun Kelly (79)

“Evolve” degli Imagine Dragons (84)

“Nuova genesi” di Gaia (86)

“In a time lapse” di Einaudi (87)

“Mattoni” di Night Skinny (89)

“Faccio un casino” di Coez (90)

“Abbey Road” dei Beatles (91)

“18 anni” di Ariete (92)

“Il ballo della vita” dei Maneskin (94)

“Scialla semper” di Massimo Pericolo (95)

“Four” dei One Direction (98)

“Back in black” degli Ac/Dc (99)

Il più alto fra i nuovi ingressi è “Il fantadisco dei me contro te” dei Me contro te alla posizione numero 72:

La classifica Top Singoli FIMI Top of the Music della settimana dall’1 all’8 gennaio 2021, che vede “Una canzone d’amore buttata vita” di Vasco Rossi al primo posto, segnala i nuovi ingressi di:

“Anyone” di Justin Bieber (32)

“Whoopty” di CJ (47)

“Leviating” di Dua Lipa (52)

“Mia” di Lortex (63)

“Monster” di Shawn mendes & Justin Bieber (64)

“All We Got” di Robin Schulz feat. Kiddo (67)

“Save Your Tears” di The Weeknd (69)

“Golden” di Harry styles (72)

“Diamonds” di Sam Smith (75)



“Positions” di Ariana Grande (76)

“Ricordami” di Tommaso Paradiso (77)

“Chega” di Gaia (78)

“Guaranà” di Elodie (79)

“San Lorenzo” di Alfa & Yanomi feat. Annalisa (81)

“Bimbi Per Strada (Children)” di Fedez & Robert Miles (82)

“Shallow” di Lady Gaga & Bradley Cooper (83)

“Male” di Sfera Ebbasta (85)

“Giovani re” di Sfera Ebbasta (86)

“Un Dia (One Day)” di J. Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy (87)

“Prisoner” di Miley Cyrus feat. Dua Lipa (88)

“Viceversa” di Frnacesco Gabbani (89)

“Fai rumore” di Diodato (90)

“Ti volevo dedicare” di Rocco Hunt feat. J-Ax & Boomdabash (91)

“Vittoria” di Casadilego (92)

“Dove e quando” di Benji & Fede (93)

“Don't Start Now” di Dua Lipa (94)

“Hawái” di Maluma & The Weeknd (95)

“Parli Parli” di Carl Brave & Elodie (96)

“Una Volta Ancora” di Fred De Palma feat. Ana Mena (97)

“Death Bed” di Powfu feat. Beabadoobee (98)

“Lemonade” di di Internet Money feat. Gunna, Don Toliver, Nav (99)

“Tatuaggi” degli Psicologi e di Ariete (100)

Il più alto fra i nuovi ingressi è proprio “Una canzone d’amore buttata vita” di Vasco Rossi al primo posto:

La classifica Radio Airplay, che vede “Una canzone d’amore buttata vita” di Vasco Rossi al primo posto, segnala come nuovo ingresso:

“Cocoricò” di Samuel e Colapesce(36)

“Slow Down” dei Why Don't We (65)

“Anyone” di Justin Bieber (85)

Il più alto fra i nuovi ingressi anche in questo caso è “Una canzone d’amore buttata vita” di Vasco Rossi.

La classifica Airplay Absolute Beginners degli artisti esordienti più trasmessi in radio della settimana vede al primo posto “Vittoria” di Casadilego, la vincitrice di X Factor 2020.

La classifica Billboard Hot 200 degli album, che vede al primo posto “Whole Lotta Red” di Playboi Carti, non segnala nuovi ingressi.

La classifica Billboard Hot 100 dei singoli, che vede al primo posto "Mood" di 24kGoldn e Iann Dior, segnala i nuovi ingressi di:

"Good days” di SZA (38)

“Still Trappin'” di Lil Durk & King Von (53)

“Redman” di Lil Durk (71)

“Slay3r” di Playboi Carti (72)

“Go2DaMoon” di Playboi Carti Featuring Kanye West (82)

“Refugee” di Lil Durk (86)

“Monsters” di All Time Low Featuring Demi Lovato & blackbear (88)

“Vamp Anthem” di Playboi Carti (90)



“Down To One” di Luke Bryan (91)

“New N3on” di Playboi Carti (92)

“Death Ain't Easy” di Lil Durk (93)

“Just The Way” di Parmalee x Blanco Brown (97)

“M3tamorphosis” di Playboi Carti Featuring Kid Cudi (99)

“The Good Ones” di Gabby Barrett (100)

Il più alto fra i nuovi ingressi è "Good days" di SZA alla posizione numero 38:

La UK Charts album dall’1 all’8 gennaio 2021, che vede al primo posto “Evermore” di Taylor Swift, segnala i nuovi ingressi di:

“Madvillany” di Madvillain (58)

Il più alto fra i nuovi ingressi è “Madvillany” di Madvillain alla posizione numero 58.

La UK Charts singoli della settimana dall’1 all’8 gennaio 2021 che vede al primo posto "Sweet Melody" delle Little Mix segnala i nuovi ingressi di:

“Anyone” di Justin Bieber” (4)

“Goosebumps” di Hvme (37)

“Peng Black Girls” di Enny e Amia Brave (77)

“Dead Man Walking” di Brent Faiyaz (85)

“Regardless” di Raye & Rudimental (86)

“I Hope” di Gabby Barrett e Charlie Puth (89)

“Adderall (Corvette Corvette)” di Popp Hunna (92)

“Real Groove” di Kylie Minogue & Dua Lipa (95)

“My Head & My Heart” di Ava Max (98)

“New Shape” di Young T & Bugsey (99)

Il più alto fra i nuovi ingressi è “Anyone” di Justin Bieber” alla posizione numero 4.

Classifiche: speciale e aggiornamenti continui qui.