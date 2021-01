Sanremo 2021, il governatore della Liguria: "Farlo su una nave? Ipotesi poco praticabile"

“Intorno al Festival di Sanremo gira un’economia importante. L’intendimento è quello di farlo, in sicurezza”. Lo ha detto il Governatore Giovanni Toti a LaPresse durante il forum PoliticaPresse. “Vedremo tra qualche settimana le condizioni epidemiologiche”, ha spiegato Toti. Poi sull’ipotesi del pubblico chiuso in una nave ha detto: “Ipotesi suggestiva ma poco praticabile. Immaginare il festival in una una bolla chiusa mentre nel Paese c’è il dolore di un’ondata pandemica francamente lo vedo distonico rispetto allo spirito di Sanremo”. Ormai un’immagine simbolo il Festival della Canzone Italiana 2021 l’ha già, prima ancora di prendere il via: è proprio la

nave da crociera che, secondo alcuni, dovrebbe ospitare la “bolla” entro la quale accogliere il pubblico dell’Ariston perché la competizione canora si tenga rigorosamente in presenza, come da tradizione. Sull'idea sono stati tanti gli interventi che hanno alimentato il dibattito: “L’idea della nave la propose FIMI anni fa per risolvere il problema dei costi esorbitanti degli hotel che le case discografiche erano costrette a sostenere per artisti ed entourage al festival”, osserva Enzo Mazza, ceo della Federazione Industria Musicale Italiana: “Fu respinta da tutti a causa dell’impossibilità di gestire una soluzione del genere: il pescaggio del porto di Sanremo è troppo basso. Quando l’ho risentita ho pensato a una boutade, ma se dovesse essere presa in considerazione ben venga”.

"Il progetto della nave per Sanremo 2021? Un'idea bellissima che mette in sicurezza le 500 persone che saranno al Teatro Ariston. Fare Sanremo senza pubblico significherebbe fare un Sanremo in lockdown e passerebbe alla storia così: questo non può accadere. Sanremo è un grande evento che gli italiani vogliono, è una tradizione": lo ha detto invece Amadeus. Queste le dichiarazioni del sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, sin da subito contrario alla "nave-bolla", riprese dalla edizione online del quotidiano Il Mattino: "Rai Produzione, Rai Pubblicità e Comune di Sanremo stanno predisponendo un piano di lavoro imponente per garantire in qualsiasi scenario tutti i protocolli sanitari previsti e riuscire a realizzare in sicurezza il Festival di Sanremo. Per farlo occorre lavorare tutti insieme nella stessa direzione ed è per questo che abbiamo voluto coinvolgere gli albergatori in modo da creare, fin da subito, una sinergia positiva e propositiva per discutere e superare insieme le tante complessità organizzative previste".