Musica e listini: Spotify a razzo

In una settimana contraddistinta da scossoni politici roboanti, che non possono non incidere sulle oscillazioni quotidiane in borsa, la musica si mette in luce soprattutto con le brillanti andature delle piattaforme di streaming. Ma andiamo con ordine.

Assorbita l'euforia per lo sdoganamento planetario dei vaccini, resta relativamente stabile il comparto live: intorno alla parità sia CTS Eventim che Live Nation (in leggero rosso la prima, in leggero verde la seconda).

Non si scuote più di tanto il big tech: un +3% di Google compensa un -2% di Amazon, mentre Apple flotta intorno alla parità.

In quella che chiamavamo discografia, respira WMG, che lascia sul terreno quasi il 5% dopo un circa +15% nel mese.

Male Sirius, che nell'ultimo giorno di contrattazioni perde quasi l'8%, mentre resta solida Sonos, che sale di un paio di punti confermando una crescita nel trimestre che ormai ha superato il +50%.

Il boom è ancora una volta appannaggio di Spotify e, in tono leggermente minore ma comunque significativo, di Tencent Music, che sommano rispettivamente un altro +12% e +10% alla recente crescita.

Di seguito, il dettaglio dei titoli osservati in ordine alfabetico: