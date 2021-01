La colonna sonora della protesta studentesca di Istanbul? I Metallica. VIDEO

Ignorando le minacce della polizia, centinaia di studenti turchi sono scesi in piazza in segno di protesta contro la nomina di un fedelissimo del presidente Recep Tayyip Erdogan a rettore di un ateneo cittadino. Nel mirino degli universitari è entrato Melih Bulu, chiamato ai vertici della famosa Bogazici University, già candidato (poi sconfitto alle urne) per il partito di governo Akp alle elezioni politiche del 2015. Dal 2016 Erdoğan ha il diritto di nominare i rettori delle università in qualità di presidente e negli ultimi anni ha disposto la chiusura di più di mille scuole e 15 università considerate sovversive. Circa dieci giorni fa il parlamento turco aveva approvato una legge che rafforza ulteriormente il potere del governo di sorvegliare le fondazioni, le organizzazioni internazionali, le ong e in generale le organizzazioni della società civile.

La polizia ha arrestato 36 studenti. Durante le manifestazioni degli scorsi giorni alcuni studenti hanno contestato Bulu, che in passato aveva detto di amare i Metallica, .cantando e ballando “Master of Puppets”, uno dei brani più famosi della nota band metal, che tradotto significa più o meno “il mastro burattinaio”.