Tiromancino, ecco il video di "Cerotti", il nuovo brano scritto con Gazzelle

"Cerotti", il nuovo brano dei Tiromancino, è stato scritto a quattro mani da Federico Zampaglione e da Gazzelle prima dell’inizio della pandemia, una collaborazione inedita nata dopo un incontro casuale che ha portato i due artisti a scrivere per la prima volta insieme. Il brano, che arriva dopo la pubblicazione di "Finché ti va", testimonia il rapporto più che consolidato tra il cantautore romano e la nuova generazione di cantautori italiani.

'“Cerotti" è una canzone stropicciata e senza filtri, sa di notti insonni e cuori graffiati", racconta sui social il frontman dei Tiromancino, che è produttore del brano insieme a Jason Rooney. La cover del singolo, invece, è stata ideata e disegnata dall'illustratrice Martina Lorusso, in arte Momusso. L'inedito farà parte della colonna sonora di "Morrison", il film scritto e diretto dallo stesso artista distribuito da Vision Distribution in primavera.

La pellicola è tratta dal libro scritto insieme a Giacomo Gensini nel 2017 “Dove tutto è a metà” (edito da Mondadori) che Zampaglione ha annunciato con queste parole: "È una storia di vita, amicizia, sentimenti e sogni che ha come sfondo il mondo della musica. Racconterò il confronto tra due musicisti: Lodo giovane e pieno di grandi sogni da dividere con la sua band e Libero, una ex popstar in cerca del grande rilancio. È stata una bellissima avventura con un team di produzione eccezionale", conclude.