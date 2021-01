Blur, Dave Rowntree spinge per una reunion dopo la fine della pandemia

Dave Rowntree spera in una riunione dei Blur post-pandemia. Il batterista ha pensato al futuro dopo aver commentato su Twitter una clip dalla performance dei Blur a Glastonbury nel 2009. Condividendo il video live di "Tender" su Twitter, Rowntree ha dimostrato la sua gratitudine per i "commenti adorabili" lasciati dai fan di Blur e sotto il video e ha scritto che lui e i suoi compagni di band "hanno adorato anche quel concerto". Rowntree ha poi aggiunto: "Non vedo l'ora che questo dannato virus sia morto per tornare là fuori", entusiasmando i fan che sperano in una reunion. I Blur hanno suonato insieme per l'ultima volta nel marzo 2019 durante il concerto del frontman Damon Albarn "Africa Express: The Circus" a Leytonstone, Londra, dove si sono esibiti suonando "Clover Over Dover", "Tender" e "Song 2".

Quel concerto a sorpresa è arrivato a quattro anni dal loro ultimo tour completo, che ha incluso un enorme spettacolo all'aperto all'Hyde Park di Londra. I fan dei Blur non smettono di sperare in una nuova reunion che magari non si limiti solo a un concerto. Il loro desiderio potrebbe presto diventare realtà: Damon Albarn, infatti, lo scorso settembre ha dichiarato a MusicWeek che sta pensando proprio di tornare a esibirsi con i suoi compagni.

“Se i Blur hanno suonato il loro ultimo concerto? Spero proprio di no – ha detto il frontman – io adoro fare questi live, sono fantastici, ma sono cose che ho bisogno di fare. Le faccio solo perché è una gioia per me farle. È un enorme piacere. E non vedo l’ora di cantare di nuovo Parklife”. .Dopo Albarn, adesso anche Dave Rowntree: due indizi iniziano a formare una prova.