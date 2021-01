David Bowie è morto cinque anni fa: domenica 10 gennaio il Tribute Day di Rockol

Per ricordare l'anniversario della morte di David Bowie, Rockol ha organizzato una sorta di "Tribute Day" per domenica 10 gennaio 2021, nel quale la nostra scaletta di articoli sarà ampiamente dedicata a ricordare la sua vita e la sua carriera.

La morte avvenne negli Stati Uniti il 10 gennaio, di domenica. Bowie aveva compiuto 69 anni due giorni prima, l'8 gennaio. La notizia colse tutti di sorpresa: negli ultimi anni si era saputo che le condizioni di salute del musicista non erano buonissime, ma l'uscita dell'album "Blackstar", avvenuta l'8 gennaio, aveva messo in secondo piano le preoccupazioni e anzi aveva fatto pensare che i problemi fossero stati superati; anche se i due video che avevano anticipato l'album - quelli della title track e di "Lazarus" - avevano ambientazioni piuttosto inquietanti e funeree. Per giorni tutte le redazioni, compresa quella di Rockol, considerarono la morte di Bowie come la notizia più importante, e all'epoca pubblicammo decine di notizie, inseguendo per quanto possibile l'attualità man mano che si dipanava.

