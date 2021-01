I tuoi gusti musicali sono pessimi (...non ci credi...?)

In quella che potrebbe sembrare una versione cattiva, dissacrante e muta di Alexa o Siri (non è vocale, infatti, ma testuale e funziona come una chat), ecco un utilizzo dell'intelligenza artificiale e del machine learning declinato sulla musica in maniera spiritosa.

Su The Pudding, testata digitale specializzata in "giornalismo visivo", è stata lanciata una piccola app, curata da Mike Lacher e Matt Daniels, copywriter evidentemente appassionati di musica che - previo permesso dell'utente - ne spulcia in pochi secondi la libreria musicale su Spotify.

Ecco come funziona...