Max Elli canta e suona il suo primo singolo in italiano per Rockol: video

“Vivere o morire” è il titolo del nuovo singolo di Max Elli, il primo singolo in italiano dell’artista milanese, pubblicato lo scorso 4 dicembre. Il cantautore, musicista e produttore - che nel corso della sua carriera ha collaborato con, tra gli altri, Nek, Cesare Cremonini, Chiara Galiazzo, Jovanotti, Guè Pequeno e Jack Jaselli - ha registrato per Rockol una versione acustica della sua canzone. Ecco il video:

Max Elli ha esordito sul mercato del disco nel 2018 con l’album “Get the love you want”, cantato in lingua inglese. A proposito della scelta di presentare un nuovo brano in italiano, di cui è stato pubblicata la clip di Gianluca Riva lo scorso 12 dicembre, l’artista ha detto: