Corey Taylor e Taylor Hawkins si uniscono al cast per il concerto in ricordo di David Bowie

Un fila di stelle per rendere omaggio a David Bowie. Si intitola "A Bowie Celebration: Just For One Day!" il concerto in streaming in omaggio al grande cantante scomparso nel 2016. Si terrà questa notte, proprio nel giorno del suo compleanno - mentre Rockol dedicherà a Bowie un intero Tribute Day domenica 10 gennaio. Gli artisti annunciati formeranno un supergruppo con Dave Navarro (Jane’s Addiction), Corey Taylor (Slipknot) e Taylor Hawkins (Foo Fighters). Questi nomi si uniscono a una formazione precedentemente annunciata, musicisti che hanno suonato con Bowie nelle varie fasi della sua carriera (tra cui il suo produttore Tony Visconti, Gail Ann Dorsey, Charlie Sexton e molti altri) nonché discepoli come Billy Corgan (Smashing Pumpkins), Trent Reznor (Nine Inch Nails), Gavin Rossdale (Bush), Perry Farrell (Jane's Addiction), Joe Elliott (Def Leppard), Macy Grey, Ian Astbury (The Cult).

Il tutto sarà ogranizzato da Mike Garson, pianista che ha lavorato con Bowie fin dagli anni '70.

I biglietti sono in vendita a 20 dollari e la scaletta prevede classici e pezzi meno noti dell'artista inglese. In previsione dell'evento, i Duran Duran hanno annunciato la loro cover della canzone di Bowie "Five Years", prima traccia del suo album del 1972 “The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars”. “Abbiamo organizzato uno show straordinario con musicisti di talento che hanno collaborato in diversi periodi della carriera di David, insieme ad altri artisti dei generi più disparati”, dice Garson in un comunicato. “Ascolteremo nuove interpretazioni delle sue canzoni, alcune con arrangiamenti mai sentiti prima”. Per info e biglietti cliccare qui.