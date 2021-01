Nel quinto anniversario della morte di David Bowie abbiamo chiesto a molti artisti italiani di realizzare, appositamente per Rockol, una loro cover di una canzone del repertorio dell'artista britannico.

Eccone un primo gruppo.

01 David Bowie Tribute Day: Jet Set Roger in "Lady Stardust"

02 David Bowie Tribute Day: Alteria in "Space Oddity"

03 David Bowie Tribute Day: i Duel (Manzini-Popoli) in "Heroes"

04 David Bowie Tribute Day: Valente in "I can't give everything away"

05 David Bowie Tribute Day: Moreno Delsignore in "Life on Mars?"

06 David Bowie Tribute Day: Boosta in "Lazarus"

07 David Bowie Tribute Day: The Winstons in "Sons of the silent age" / "Memory of a free festival"

08 David Bowie Tribute Day: Maurizio Marsico/Monofonic Orchestra in "China girl"

09 David Bowie Tribute Day: Perturbazione in "Letter to Hermione"

10 David Bowie Tribute Day: Andrea Mirò in "Let's dance"

11 David Bowie Tribute Day: i Kujacoustic in "The man who sold the world"

12 David Bowie Tribute Day: Jack Jaselli in "Fame"

13 David Bowie Tribute Day: Max Zanotti in "This is not America"

14 David Bowie Tribute Day: Erica Mou in "Where are we now"



