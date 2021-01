Ecco come Axl Rose ringraziò Dave Grohl per avergli prestato il suo “trono”

Dopo essersi procurato la frattura della gamba destra cadendo dal palco durante uno show con i suoi Foo Fighters a Gothenburg (Svezia), tenuto il 12 giugno 2015, per non interrompere la serie di concerti a supporto dell’album dato alle stampe dalla band del già batterista dei Nirvana nel 2014, "Sonic Highways”, Dave Grohl si presentò sui palchi di tutto il mondo su un trono di chitarre.

Un anno più tardi la stessa struttura ideata dal frontman della formazione di Seattle venne utilizzata da Axl Rose durante il tour dei Guns N' Roses che lo vide riunito sul palco con Slash e Duff McKagan, dopo essersi rotto un osso del piede nel corso della data zero della tournée del 2016 al Troubadour di Los Angeles.

A margine di una recente intervista rilasciata al magazine Classic Rock, Grohl ha raccontato del regalo ricevuto dal leader della band di "Appetite for destruction” dopo che, contattato da Duff McKagan, gli ha prestato il suo trono.

“Alla fine sono diventato quello dal quale venire se ti rompi un arto in tour. Una roba tipo ‘Thrones R Us’”, ha spiegato il frontman dei Foo Fighters. Parlando poi della ricompensa ricevuta da Axl Rose per essere corso in suo aiuto, Dave Grohl - che il prossimo 5 febbraio con il suo gruppo darà alle stampe l’album “Medicine at midnight”, anticipato dai singoli "Shame shame" e "No son of mine" - ha narrato che gli è stata inviata una chitarra come ringraziamento e ha detto:

“Ha chiesto a Slash di scegliermi una chitarra. Scelse una Gibson ES 335 Dot dei primi Anni ’60. Ad oggi è la chitarra più bella che abbia mai suonato in vita mia. È stato un gesto incredibilmente gentile e di classe, gli sono stato molto riconoscente”.

Lo scorso mese di agosto, per l’iniziativa “Not In This Lifetime Selects” lanciata per intrattenere i propri fan, i Guns N' Roses hanno pubblicato su YouTube un filmato con momenti tratti dagli show che la band ha tenuto nel 2016 a Houston, in Texas, e a Città del Messico, parte del tour della reunion "Not in this lifetime”. Tra le altre cose, il video include una versione dal vivo di “My Michelle” (disponibile nella clip riportata di seguito al minuto 3:20) e di “This I love” (al minuto 16) eseguite vocalmente da Axl Rose, costretto a stare seduto sul trono di chitarre prestatogli da Dave Grohl.