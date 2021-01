David Bowie, aperto un account ufficiale su TikTok

Su canale ufficiale è stata resa disponibile una selezione dei brani più popolari presenti nel catalogo di Bowie, da “Heroes” a “Space Oddity”, passando per “Let's Dance”, “Fame”, “Rebel Rebel”, “Life on Mars?” e “Ashes To Ashes”: per commemorare il quinto anniversario della morte dell’artista - che ricorrerà la prossima domenica, 10 gennaio - Sony e Warner hanno lanciato un hashtag apposito - #TheStarman - che permetterà agli iscritti di utilizzare il brano del 1972 “Starman” per celebrare l’eredità artistica del grande cantante, autore e performer.

Grazie agli accordi di licenza stretti dalla piattaforma controllata da Bytedance con le principali major e a una partnership creata ad hoc da Warner Music e Sony parte del repertorio di David Bowie è stato reso disponibile ai creator attivi su TikTok: l’operazione è stata suggellata dall’apertura di un account ufficiale intitolato allo scomparso artista britannico sul popolare social cinese, effettuata in quello che sarebbe stato il settantaquattresimo compleanno del creatore di Ziggy Stardust. “La trasformazione assoluta di tutto ciò che abbiamo mai pensato sulla musica avverrà entro 10 anni, e nulla potrà fermarla”, è la frase - pronunciata da Bowie nel 2002 - che i promotori dell’iniziativa hanno scelto come manifesto programmatico della campagna.

