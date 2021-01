Gibson acquisisce Mesa Boogie

Randall Smith, da poco più di cinquant’anni fondatore e anima della Mesa Boogie, una delle più apprezzate manifatture di amplificatori che in mezzo secolo di attività ha avuto tra i propri clienti artisti del calibro di Carlos Santana e Ron Wood, è stato cooptato dalla Gibson e messo a capo di un programma per sviluppare amplificatori valvolari di alta qualità. Smith “proseguirà la sua passione per la tecnologia valvolare e la sua visione per la costruzione di amplificatori artigianali ad alte prestazioni che continuano a ridefinire il modo in cui sperimentiamo il suono tra Mesa Boogie e Gibson”.

Quello degli amplificatori rappresentava effettivamente un vulnus nel parco prodotti della Gibson, che - seppur vantando tra i propri classici autentiche icone come la Les Paul e la SG - vedeva la diretta concorrente, la Fender, offrire modelli storici di amplificatori come il Twin Reverb, il Super Reverb e il Deluxe Reverb: "Non avevamo amplificatori di produzione Gibson, quindi abbiamo iniziato a pensare a chi fosse il migliore in circolazione", ha spiegato l’ad di Gibson JC Curleigh: “La risposta era una sola: Mesa Boogie”.

Il prolungato periodo di lockdown ha giovato al mercato musicale USA: il ceo di Fender Andy Mooney ha fatto sapere come il 2020 abbia fatto segnare il record assoluto di vendite nella storia della leggendaria manifattura di Tele e Stratocaster. “Non avrei mai pensato che saremmo stati dove siamo oggi se me lo avessero chiesto a marzo", ha dichiarato il manager, “Le vendite di chitarre e altri strumenti musicali durante la pandemia sono schizzate alle stelle negli Stati Uniti e in tutto il mondo. A guidare il mercato sono stati adolescenti e donne adulte”.

Tuttavia Gibson lo scorso mese di aprile era stata costretta a sospendere la produzione in alcuni stabilimenti americani: solo alla fine dell’estate il marchio ha beneficiato del boom sperimentato dalla concorrenza qualche mese prima. “Non riuscivamo a tenere il passo con le forniture”, ha ammesso Curleigh: “Tutto quello che riuscivamo a produrre, lo vendevamo”.