L'Australia riparte oggi con i live: la soluzione di "Summer Sounds"

Secret Sounds, società di live promotion australiana che fa capo a Live Nation, lancia oggi il suo festival estivo "Summer Sounds", che avrà luogo ad Adelaide fino al 31 gennaio (il debutto era previsto 8 giorni fa ma era stato rimandato in attesa della fine delle restrizioni sugli spostamenti nel continente down under).

Già interessata come il resto del mondo a varie ondate pandemiche, l'Australia - ora in piena estate - riparte con un evento prolungato, all'aperto e caratterizzato da una particolare soluzione per garantire al contempo distanziamento sociale e interazione. Si tratta dei cosiddetti "party pods".

"Party" inteso come gruppo, non come festa; "Pod" inteso come guscio, come bolla. Infatti i biglietti per i concerti del lungo festival sono tutti in vendita tassativamente a 4 o 6 per volta - la capienza minima e massima di queste micro-tribune dedicate a piccoli gruppi di amici e familiari, presumibilmente 'sicuri' della propria bolla sanitaria di origine, dove sarà consentito muoversi, ballare, bere e mangiare (e dalle quali sarà consentito allontanarsi non per avvicinarsi al palco, ma solo per utilizzare le toilettes).

Su una suprficie di circa 10.000 mq gli organizzatori riusciranno così a sistemare un pubblico complessivo massimo di 2.000 spettatori.