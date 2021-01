Vasco Rossi: c'è la data del nuovo album (e il video del singolo)

Il nuovo album di Vasco Rossi ha finalmente una data d'uscita: il successore di "Sono innocente", l'ultimo lavoro in studio del rocker di Zocca, uscito sei anni e mezzo fa, nel 2014, arriverà nei negozi il 12 novembre 2021. A svelarlo è lo staff di Rossi in una nota pubblicata sul suo sito ufficiale in concomitanza con l'uscita del videoclip del singolo "Una canzone d'amore buttata via", da oggi disponibile su YouTube. A proposito dell'album in uscita dopo l'estate, Vasco anticipa: "Saranno 10 canzoni e forse ci sarà un altro singolo, chi lo sa".

Dopo numerose e sibilline anticipazioni, Rossi comincia finalmente a svelare a poco a poco le carte sul nuovo, attesissimo album di inediti, al quale sta lavorando a Bologna insieme ai suoi soliti collaboratori. E proprio a Bologna ha scelto di ambientare la clip di "Una canzone d'amore buttata via", nato da una sua idea, la cui regia è firmata da Pepsy Romanoff, da tempo suo braccio destro per quanto riguarda tutto ciò che ha a che fare con i video.

Pubblicato lo scorso 1° gennaio, il brano è stato cantato - in playback - per la prima volta dal rocker di Zocca proprio il giorno stesso dell'uscita, quando Rossi ha partecipato come ospite allo speciale di Rai1 di Roberto Bolle "Danza con me": lo show dell'etoile si è aperto proprio con il "duetto" tra il cantautore e il ballerino, che ha eseguito assieme alla prima ballerina della Scala di Milano Virna Toppi una coreografia - curata da Mauro Bigonzetti, star della danza contemporanea - sulle note della canzone.

Il nuovo album, il cui titolo non è stato ancora reso noto, uscirà a quasi sette anni di distanza esatti da "Sono innocente", che arrivò sugli scaffali dei negozi di musica il 4 novembre 2014, anticipato da ben quattro singoli, "L'uomo più semplice", "Cambia-menti", "Dannate nuvole" e "Come vorrei".

Prima dell'uscita del disco, in estate Vasco dovrebbe recuperare - pandemia permettendo - i concerti sui palchi dei principali festival musicali italiani già in programma l'estate scorsa, poi rinviati al 2021 a causa della pandemia. Queste le nuove date, riprogrammate: 13 giugno 2021 a Milano (i-Days), 18 giugno 2021 a Firenze (Firenze Rocks), 22 giugno 2021 Imola (Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari) e 26-27 giugno 2021 al Circo Massimo di Roma (Rock in Roma).