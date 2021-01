Takagi & Ketra: "Ecco la differenza tra un tormentone e una hit"

Le atmosfere Anni '60 de "L'esercito del selfie", quelle Anni '70 de "La luna e la gatta" e quelle Anni '80 di "Da sola/In the night".

Il reggae e la dancehall di "Amore e capoeira", l'afrobeat di "Jambo", il flamenco di "Ciclone". In totale fanno 16 Dischi di platino, 6 Dischi d'oro, 284,7 milioni di ascolti complessivi su Spotify e 598 milioni di visualizzazioni su YouTube. A queste cifre vanno poi aggiunte quelle dei pezzi che hanno prodotto per altri colleghi, da "Roma-Bangkok" di Baby K e Giusy Ferreri (era il 2015) a "Don't worry" dei Boomdabash (al gruppo sono legati a doppio filo: ne fa parte anche Ketra). Inutile girarci attorno: Takagi & Ketra sono davvero da ormai qualche anno a questa parte i Re Mida del pop italiano. Dopo "Ciclone", tra i tormentoni dell'estate 2020 e tra i 20 brani di maggiore successo dell'anno appena terminato secondo le rilevazioni Fimi/Gfk (a guidare la classifica è "Karaoke" dei Boomdabash e Alessandra Amoroso, dietro c'è il loro zampino), .Alessandro Merli e Fabio Clemente tornano con il singolo "Venere e Marte", interpretato da Marco Mengoni e Frah Quintale.



Stavolta da cosa vi siete lasciati ispirare?

T: "Più dal Regno Unito e dagli Usa, dove da tempo a farla da padrone sono ballate pop con venature urban e r&b. Anche la melodia richiama quel tipo di produzioni. Marco ha una voce spettacolare che riesce a raggiungere altezze notevoli e un'estensione unica: ha fatto suo il ritornello. Frah ha scritto strofe che hanno un groove molto black".



La sfida, pare di capire, è dimostrare che Takagi & Ketra non solo solo i tormentoni estivi. Non è così?

K: "Il singolo apre a un mondo più intimo ed emotivo rispetto al nostro immaginario estivo: stavolta raccontiamo una storia d'amore e la ballata era il genere che più si prestava a sposare il tema del pezzo".

T&K: "Se milioni di persone scelgono di ascoltare deliberatamente una canzone, perché chiamarla tormentone? Oggi quella parola ha perso di senso: nell'era dello streaming chiunque può scegliere il proprio tormentone. Prima, invece, dovevi ascoltare per forza quello che passava in radio o in tv".T: "Chiamiamole semplicemente hit".T: "La forza della musica è proprio questa: arrivare alla gente e trascinarla chissà dove. È la massa che viene colpita dalla forza della canzone".K: "E mai esisterà".T: "La tecnologia ha fatto un passo più lungo rispetto alla grammatica: il mercato è avanzato così tanto grazie al digitale che non abbiamo neppure i termini giusti per poter descrivere le cose. Forse prima era tutto più semplice".T: "Temo che ormai il processo sia irreversibile: quelle sono abitudini che appartengono al passato. Se io oggi voglio ascoltare un disco di Battisti, non vado a comprarlo, ma lo cerco sulle piattaforme".K: "Liberato, Ed Sheeran, Bon Iver, Manuel Turizo e gli Psicologi. Ascolti decisamente eterogenei".T: "Mi auguro che i fili siano più di uno. L'obiettivo era quello di portare la canzone popolare italiana in un un'altra dimensione".T: "Prima le canzoni da classifica italiane avevano tutte le stesso sound. Noi volevamo far suonare i pezzi in modo diverso. Le cose che ascoltavamo ci sembravano un po' (e ci spiace dirlo) da sfigatelli: il batterista se ne stava lì dietro e si limitava a dare il tempo. Invece la musica che piaceva a noi, che arriviamo dal reggae e dalla dancehall, aveva questa componente di basse contrastate dalle medio-alte che fanno muovere il corpo e determinano una risposta fisica, quando la canzone parte. Le cose che facciamo noi devonomenare : anche se sono canzonette, devono avere quella roba lì".K: "Noi facciamo la musica che piace a noi. Se poi quello che facciamo piace anche agli altri, siamo felici. Ma le cose che escono dal nostro studio devono soddisfare prima di tutto me e Takagi".T: "Sì. In tutto un certo tipo di ambiente si gioca a chi fa più il figo, il più strano. Noi abbiamo sempre avuto un altro approccio, più onesto. Anche se ascoltiamo tanta musica alternativa, non cerchiamo di compiacere quello che è l'orecchio di quel target, di quel pubblico, di chi ha bisogno di sentirsi alternativo a tutti i costi".K: "È giusto che gli hater ci siano, altrimenti non ci sarebbe divertimento. La verità è che non è facile scrivere canzoni come 'Da sola/In the night'".K: "Esatto: è un'impresa".T: "Phil Spector. Ma bisognerebbe salvare entrambi...".K: "Facciamo che Phil Spector lo salvo io, prendendolo al volo".K: "Salvo Brian Eno".T: "Ecco, vedi? Io invece avrei salvato Trevor Horn. Cavolo, ma è una roba impossibile! Due formichette come noi che giudicano certi giganti?Ma giochiamo pure ( ride )".T: "Salvo Nile Rodgers".K: "Pure io".K: "Salvo Rick Rubin".T: "Qui come fai, sbagli. Sono due colonne, per il genere che facciamo noi. Personalmente faccio il tifo per Rick Rubin perché è stato un genio capace di spaziare dal rock al folk, passando per il pop. Un guru".K: "Di Pharrell ho il poster attaccato alla porta di casa".T: "Facile: salvo Pharrell. C'è stato un momento in cui dietro le hit c'era sempre il suo zampino, negli Anni Duemila...".T&K: "In Italia ( ridono )".T: "Vuoi farci litigare con i colleghi, eh?!".T: "Non ce ne voglia Canova, ma con Dardust ogni volta è un piacere condividere lo studio di registrazione".K: "Salvo Charlie Charles".T: "Tutti e due bravissimi, ma Charlie forse è stato un po' più determinante".T&K: "Tha Supreme è un talento. Ce ne accorgemmo tanti anni fa: aveva appena pubblicato i suoi primi remix su YouTube. Pensammo: 'Farà strada'".T: "Milioni di euro. Se oggi la tua percezione è il tuo valore, in Italia siamo i più cari".T: "Succederà prima o poi".K: "Ma poi torneremo di moda".T: "Esatto, ci sarà un re-brand: è un classico del marketing!".