Depeche Mode: ascolta qui il nuovo brano da solista di Martin Gore

L'uscita di "The third chimpanzee", il nuovo disco solista di Martin Gore, un Ep strumentale di cinque tracce scritto e prodotto dal co-fondatore dei Depeche Mode e registrato nel corso del 2020 all'Electric Ladyboy a Santa Barbara, in California, si avvicina. Il mini album raggiungerà il mercato il prossimo 29 gennaio, già anticipato dal singolo "Mandrill". Per stemperare l'attesa, il 59enne chitarrista della band di "Personal jesus" ha deciso ora di offrire ai fan un'altra anticipazione del progetto: è il singolo "Howler", che potete ascoltare proprio qui sotto.

"The third chimpanzee" arriva a distanza di sei anni dall'ultima fatica discografica da solista di Martin Gore, "MG", seguito alla fine del 2015 da un Ep di remix, prima di tornare in studio assieme a Dave Gahan e Andy Fletcher per registrare "Spirit", il quattordicesimo album di inediti dei Depeche Mode, spedito nei negozi nel marzo del 2017.

In un primo momento, il singolo "Howler" avrebbe dovuto dare il titolo all'intero Ep.

Poi la scelta è ricaduta su "The third chimpanzee", omaggio al saggio del biologo, evoluzionista e fisiologo statunitense Jared Diamond, "Il terzo scimpanzé. Ascesa e caduta del primate Homo sapiens" (titolo originale, "The rise and fall of the third chimpanzee"), uscito nel 1991. "Il primo brano che registrai, aveva un sound che non era umano. Sembrava quasi derivasse da un primate. Decisi di chiamarlo 'Howler' come la scimmia", ha spiegato il musicista, "dopodiché, quando arrivò il momento di dare un nome all’EP, ricordai di aver letto ‘The Rise and Fall of the Third Chimpanzee’. Aveva senso chiamarlo così, dato che l’EP era per un terzo prodotto da scimpanzé".