Addio al DJ toscano Riccardo Cioni

E' morto all'età di 66 anni il DJ livornese Riccardo Cioni, 66 anni. Come riporta l'edizione online del quotidiano La Nazione, il Cioni, una piccola grande leggenda toscana, aveva contratto il covid e per questo era stato ricoverato in ospedale a Livorno lo scorso mese di dicembre. Ne era uscito e pareva il tutto fosse superato. Poi, un nuovo peggioramento del suo stato di salute e, purtroppo, la morte. Ad annunciarne il decesso è stata la compagna.

Riccardo Cioni ha segnato un'epoca nel mondo delle discoteche toscane. Aveva prodotto anche alcuni singoli e uno di questi, "In America", negli anni Ottanta venne presentato alla trasmissione televisiva Rai Discoring. Il Cioni ha lavorato a lungo anche in radio, soprattutto a Radio Mitology dove aveva un programma quotidiano.

Sulla pagina Facebook della radio si legge: "Siamo increduli non riusciamo a crederci, oggi ci ha lasciato un Amico, e uno di noi, che ha fatto la storia. Buon viaggio Riccardo, fai ballare gli angeli come solo tu sai fare Dj Full Time".