Sanremo 2021, parla il Sindaco: "Per la città e la sua economia è appuntamento fondamentale"

Come vi abbiamo riferito nella giornata di ieri, si è tenuto un tavolo di lavoro al quale hanno partecipato i vertici Rai e il sindaco di Sanremo per approfondire le problematiche legate alla logistica della prossima edizione del festival della canzone italiana che si dovrebbe svolgere nella cittadina rivierasca dal 2 al 6 marzo 2021.

Queste le dichiarazioni del sindaco di Sanremo Alberto Biancheri riprese dalla edizione online del quotidiano Il Mattino: "Rai Produzione, Rai Pubblicità e Comune di Sanremo stanno predisponendo un piano di lavoro imponente per garantire in qualsiasi scenario tutti i protocolli sanitari previsti e riuscire a realizzare in sicurezza il Festival di Sanremo. Per farlo occorre lavorare tutti insieme nella stessa direzione ed è per questo che abbiamo voluto coinvolgere gli albergatori in modo da creare, fin da subito, una sinergia positiva e propositiva per discutere e superare insieme le tante complessità organizzative previste".

Continua ancora Biancheri: "Per la città e la sua economia il Festival 2021 è un appuntamento fondamentale e tutti insieme dovremo lavorare con massimo impegno per superare ledifficoltà gestionali che si presenteranno nei prossimi due mesi".

Tra i molti argomenti affrontati nella riunione quello di una nave che potrebbe ospitare il pubblico del Festival per garantire maggiore sicurezza. Questa è una delle ipotesi prese in considerazione.

Nella giornata di ieri, il presidente di Federalberghi Igor Varnero, in una intervista rilasciata a SanremoNews ha dichiarato: "Penso che, almeno quest’estate si siano ottenuti buoni risultati sul piano sanitario, almeno chi ha seguito le regole negli alberghi e nei ristoranti.

E, quindi, se si vuol fare il festival si potrebbe tranquillamente ospitare pubblico e addetti ai lavori negli alberghi. Non sappiamo come arriveremo a marzo, ma sicuramente è importante che il Festival possa far ripartire l’economia sul territorio, altrimenti se ne parla ad aprile. Non dimentichiamo che, tra il pubblico della kermesse canora c’è chi ovviamente fa shopping, va nei bar e nei ristoranti e al Casinò (.) Se funzionasse al 100%, come ad esempio l’anno scorso, le aziende della zona attorno a Sanremo potranno avere l’ossigeno per arrivare all’estate, altrimenti la situazione sarà veramente drammatica.”.