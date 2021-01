Publishing: Glassnote lancia la società di edizioni Connection Music

L’etichetta indipendente Glassnote Records, label con sedi a New York e Londra che vanta nel proprio roster nomi come Mumford & Sons, Phoenix e Childish Gambino, ha annunciato l’apertura di una società di edizioni controllata battezzata Connection Music: a capo della nuova entità è stata posta Jackie Post, manager esperta del settore editoriale in passato già negli staff di Kobalt e Sony ATV.

“Siamo entusiasti di avviare una società di edizioni che rappresenterà una fonte di sostentamento per i nostri artisti”, ha dichiarato il fondatore e presidente di Glassnote Daniel Glass: “Con l'esperienza, le relazioni e il rispetto per gli artisti di Jackie, i nostri autori riceveranno l'attenzione personalizzata e mirata diventata cruciale per il loro lavoro”.