Insurrezione a Washington, le reazioni della comunità musicale

Oggi, 6 gennaio, il Congresso degli Stati Uniti doveva ratificare l'elezione di Joe Biden a presidente degli Stati Uniti: un atto puramente formale, guidato dal vice-presidente in carica Mike Pence. Donald Trump prima cercato di convincere il suo vice a ribaltare il processo (cosa che Pence non ha il potere di fare - infatti si è rifiutato), poi ha parlato ai suoi sostenitori, radunati fuori dal Campidoglio, incitandoli ad agirire.

Proprio quest'ultima "protesta" si è trasformata in una rivolta violenta, con i sostenitori pro-Trump che sono entrati con la forza al Campidoglio, arrivando fino all'aula del senato, mentre il Vice Presidente veniva evacuato e i senatori e deputati portati in salvo.

Mentre scriviamo queste righe l'insurrezione è ancora in corso. Trump prim,a rifiutato di rispondere agli appelli, compreso quello di Joe Biden che ha definito la situazione un "assalto senza precedenti alla democrazia". Poi ha postato un video su Twitter in cui chiedeva ai violenti di andare a casa, dicendo però "We love you, siete speciali, so come vi sentite" e continuando a dire che l'elezione "è stata rubata". Il social ha subito segnalato il messaggio come fraudolento ("This claim of election fraud is disputed, and this Tweet can’t be replied to, Retweeted, or liked due to a risk of violence").

Ovviamente, in questa situazione, i social media sono inondati di commenti indignati da ben prima dell'uscita di Trump. Numerose le reazioni degli esponenti della comunità musicale, da chi invoca l'intervento della Guardia Nazionale a chi nota le differenze di atteggiamento quando a protestare, in maniera pacifica, erano gli attivisti di Black Lives Matter.

Abbiamo selezionato alcuni post, da Dionne Warwick a Tom Morello a Cardi Bi, a Bette Midler (che parla di "colpo di stato"), a Pink.

As a United States Citizen, and the daughter of two veterans, and the sister of another, I am ashamed of what is happening in Washington. Hypocrisy, shame,

Embarrassment. Unpatriotic hypocritical sheep drinking poison Kool aid. This a sad day for America. — P!nk (@Pink) January 6, 2021

Where the National guards ? — iamcardib (@iamcardib) January 6, 2021

This is a coup. Look what #CriminalTrump has brought this nation to. My God. — bettemidler (@BetteMidler) January 6, 2021