Miley Cyrus sta davvero lavorando ad un disco di cover dei Metallica (e c'è pure Elton John)

Quando la notizia iniziò a circolare qualche mese fa, c'era da non crederci. Poi, con Miley Cyrus, tutto è possibile, anche un album di cover dei Metallica.

Ora la cantante americana è tornata a parlare del progetto, che sarà prodotto da Andrew Watt. In un'intervista radiofonica ha rivelato di avere già inciso "Nothing else matters" niente meno che con Elton John. Che non sarà l'unico ospite:

Ho fatto una cover dei Metallica di 'Nothing Else Matters' con Elton John al piano. ci sono Yo-Yo Ma, Chad Smith e altri nomi di questo livello. Sono entusiasta di questa collaborazione. Adoro quando si riesce a mettere insieme ingredienti così diversi.

"Nothing Else Matters" è la canzone da cui è nato tutto: Miley Cyrus la interpretò nel 2019 nel suo concerto al festival di Glastonbury, poi ha citato la band come una delle influenze principali dell'ultimo disco "Plastic Hearts" (qua la recensione). Lo scorso ottobre ha dichiarato: