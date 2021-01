Concerti e covid: i risultati dei primi test di Primacov

Avevamo dato precedentemente notizia dei test condotti in Spagna sotto l'egida di PRIMACOV - uno studio organizzato da Primavera Sound in associazione con Hospital Germans Trias e la Fight AIDS and Infectious Diseases Foundation - per verificare la robustezza e l'affidabilità di una serie di misure di sicurezza da applicare ai concerti dal vivo in epoca Covid-19. Sono stati ufficializzati i primi risultati in merito dopo una prova effettuata lo scorso 12 dicembre presso la Sala Apolo di Barcellona, un locale al chiuso con una capienza massima di circa 1.600 spettatori.

Gli organizzatori hanno comunicato che nessuno dei 463 partecipanti selezionati a caso tra i 1.047 candidati a entrare sono risultati positivi al Covid-19 durante l'esperimento.

Per la cronaca, il campione prevedeva spettatori di età compresa tra i 18 e i 59 anni che non presentassero comorbidità e fossero risultati negativi ai tamponi nei 14 giorni precedenti l'evento.

Durante l'evento era obbligatorio mantenera indosso la mascherina certificata N95, tranne che per bere, e non era imposto alcun distanziamento sociale (si poteva tranquillamente ballare). La ventilazione del locale è stata ottimizzata per l'occasione per garantire un efficiente scambio d'aria e sono state adottate misure rigide per evitare code davanti alle toilettes grazie al servizio d'ordine.

L'evento ha avuto una durata complessiva di 5 ore tra due DJ set e concerti di artisti locali (Marta Salicrú, Unai Muguruza, Mujeres, Renaldo & Clara).