Achille Lauro, il video di "Bvlgari Black Swing"

Nuovo estratto da "1920 - Achille Lauro & The Untouchable Band", il cosiddetto "Side project" del cantante romano che contiene rivisitazioni di standard ("My funny valentine", "Tu vuo' fa' l'americano" di Renato Carosone incisa con Gigi D'Alessio), nuova versiono ("Cadillac", brano già incluso in "1969", e "Bvlgari", dall'album "Pour l'amour" del 2018, qui ricantata con Izi e Gemitaiz), nonché un duetto con Annalisa su "Jingle Bell Rock" e tre inediti ("Piccola Sophie", "Pessima" e "Chicago").

Ad essere scelta per la versione video è la versione "Black swing" di "Bvlgari": la regia è dello stesso Achille Lauro con Mattia Di Tella.

Il cantante, che parteciperà come ospite a tutte le serate Festival 2021, in programma dal 2 al 6 marzo, ha raccontato così a Rockol la sua idea di "side project"