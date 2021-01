Come sono andate le canzoni di Natale nel 2020: la classifica

Nell'ultima classifica dei singoli italiani ci sono ben 5 canzoni di natale: Mariah Carey, al numero 1 da due settimane con "All I want for Christmas is you". Poi i classici di John Lennon e Yoko Ono, "It's beginning to look a lot like christmas" nella versione di Michael Bublé, "Feliz navidad" di José Feliciano, e "Jingle bell rock" di Bobby Helms. Negli album "Christmas" di

Michael Bublé è secondo, mentre "Merry Christmas" di Mariah Carey è 9.

Negli ultimi anni, grazie all'accessibilità derivata da playlist e piattaforme streaming, le canzoni di natale tornano regolarmente in classifica in ogni parte del mondo occidentae, raggiungendo risultati mai ottenuti all'uscita. "Last Christmas" degli Wham! è arrivata al numero uno in UK quest'anno per la prima volta, a a 36 anni dalla prima pubblicazione, avvenuta nel 1984. "All I want for Christmas is you" ha raggiunto il primo posto delle classifiche americane per la prima volta nel 2019, a 25 anni dall'uscita.

Billboard ha fatto i conti sullo streaming delle canzoni natalizie del 2020 e ha stilato la classifica annuale, monitorando gli ascolti tra il 30 ottobre e il 24 dicembre in America.

Risultato? Rispetto al 2019 è cambiato poco o nulla: il boom delle canzoni natalizie derivate dallo streaming ha generato una top 10 di classici pressoché impermeabile alle novità. Il primo posto è sempre quello, Mariah Carey, le prime 5 sono uguali, con minime variazioni, e le seconde 5 sono uguali, con minime variazioni. Tranquilli, però: l'epifania tutte le feste si porta via, e anche la musica di Natale.

Ecco la classifica di Billboard (tra parentesi, la posizione del 2019)

1. Mariah Carey - “All I Want for Christmas is You,” 154.9 milioni di stream (1)

2. Brenda Lee “Rockin’ Around the Christmas Tree,” 135.4m (2)

3. Bobby Helms “Jingle Bell Rock,” 126.5m (4)

4. Andy Williams “It’s the Most Wonderful Time of the Year,” 108.6m (5)

5. Burl Ives “Have a Holly Jolly Christmas,” 89.3m (3)

6. Wham! “Last Christmas” 88.7m (6)

7. Jose Feliciano “Feliz Navidad,” 86.6m (9)

8. Ronettes “Sleigh Ride” 86.1m (8)

9. Nat King Cole “The Christmas Song,” 83.2m (7)

10. Perry Como “It’s Beginning to Look a Lot Like Ch