Sanremo, vertice tra RAI e Comune su logistica e alberghi

Secondo quanto riporta il sito locale Riviera 24, nella serata di ieri sera 5 gennaio, si è svolto un vertice in videoconferenza tra la Rai e il Comune di Sanremo in relazione alla logistica del Festival 2021, programmato dal prossimo 6 marzo.

Il vertice avrebbe avuto l'obbiettivo di rassicurare l'amministrazione del comune ligure, dopo la conferma che la RAI sta valutando l'opzione dell'uso di una nave di Costa Smeralda dove alloggiare il pubblico in sala all'Ariston. La RAI, scrive Riviera 24, si sarebbe impegnata a confermare l'uso delle strutture alberghiere per staff, cantanti e addetti ai lavori.

Proprio nella giornata di oggi, 6 gennaio, il presidente di Federalberghi Igor Varnero ha rilasciato un'intervista ad un'altra testata locale, SanremoNews, in cui auspica "un Festival al 100%"

Penso che, almeno quest’estate si siano ottenuti buoni risultati sul piano sanitario, almeno chi ha seguito le regole negli alberghi e nei ristoranti. E, quindi, se si vuol fare il Festival si potrebbe tranquillamente ospitare pubblico e addetti ai lavori negli alberghi. Non sappiamo come arriveremo a marzo, ma sicuramente è importante che il Festival possa far ripartire l’economia sul territorio, altrimenti se ne parla ad aprile. Non dimentichiamo che, tra il pubblico della kermesse canora c’è chi ovviamente fa shopping, va nei bar e nei ristoranti e al Casinò (...)

Se funzionasse al 100%, come ad esempio l’anno scorso, le aziende della zona attorno a Sanremo potranno avere l’ossigeno per arrivare all’estate, altrimenti la situazione sarà veramente drammatica. Per quanto riguarda il dianese l’attività potrà riprendere a Pasqua e in primavera. Almeno speriamo”.