Kanye West e Kim Kardashian: "Divorzio imminente"

Kim Kardashian e Kanye West verso il divorzio: una delle coppie più note dello star system mondiale "è finita", secondo il report di Page Six, nota testata americana dedicata al celebrity gossip e legata al New York Post.

La coppia sarebbe già separata di fatto da tempo: secondo il report la Kardashian avrebbe smesso di indossare la fede e assoldato l'avvocato Laura Wasser con il compito di seguire trattative legali. Il rapper, dal canto suo, nelle ultime settimane sarebbe rimasto nel suo ranch in Wyoming, passando le vacanze lontano dalla moglie e dai 4 figli.

Secondo le fonti di Page Six, i due "Stanno mantenendo un basso profilo, ma la storia è finita. Lei sta prendendo sul serio la sua intenzione di diventare avvocato, il suo progetto di riforma delle prigioni e non ne può delle folli uscite di Kanye e della sua candidatura alla presidenza".

L'ultimo post di Kanye West risale a più di due mesi fa; dopo aver raccolto poche migliaia di voti alle elezioni presidenziali di novembre, ha twittato "Kanye 2024", annunciando di volerci riprovare tra 4 anni. Un'altra fonte racconta che il rapper, a sua volta, è stufo della famiglia Kardashian, nota per i suoi eccessi - la stessa Kim è stata pesantemente criticata per i suoi post durante le vacanze di Natale, con l'America in piena crisi da Covid-19. Lo scorso luglio West aveva twittato: "Ho cercato di divorziare da quando Kim ha incontrato Meek al Warldolf per la riforma carceraria", riferendosi ad un incontro del novembre 2018 in cui la moglie partecipò, assieme al rapper Meek Mill, sul tema delle prigioni, appunto.

West e Kardashian sono sposati dal 2014 e hanno quattro figli insieme: nessuno dei due ha commentato il report di Page Six. Il giorno di Natale Kanye West ha pubblicato un EP intitolato “Emmanuel”, legato al suo percorso spirituale e alla sua produzione con il Sunday Service Choir, definito “una celebrazione del miracolo della nascita di Gesù Cristo ispirata alla musica antica e romana”.