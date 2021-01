Grammy Awards, rinviata la cerimonia di premiazione (IN AGGIORNAMENTO)

Secondo l'edizione statunitense di "Rolling Stone", gli organizzatori dei Grammy Awards avrebbero deciso di rimandare la prevista cerimonia di premiazione, originariamente fissata per il 31 gennaio prossimo, a causa della preoccupante situazione causata dalla pandemia di Covid nell'area di Los Angeles. Già lo scorso novembre, all'annuncio delle nomination, era stato anticipato che la serata si sarebbe potuta svolgere in streaming anziché in presenza di un pubblico comunque poco numeroso; ora la decisione degli organizzatori - della quale non c'è ancora conferma ufficiale - sarebbe quella di rimandare a marzo l'evento, e comunque sempre in modalità streaming.

Aggiornamento delle 21.35: "Variety" conferma di aver ricevuto la notizia del rinvio da una fonte dell'organizzazione.



Altri aggiornamenti appena possibile.