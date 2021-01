Mario Biondi, in arrivo il nuovo album "Dare"

“Dare è un’attitudine oltre che una scelta di vita. Torno al mio sound con le band che hanno dato lustro alle mie canzoni. Festeggiare i miei cinquant’anni con tutti voi è un’emozione che mi pervade l’anima. Il 29 gennaio, giorno successivo al mio cinquantesimo compleanno, uscirà “Dare”, il mio nuovo album.”

Così Mario Biondi annuncia il suo nuovo album “Dare” in uscita il 29 gennaio: un progetto ricco di collaborazioni con vecchi e nuovi amici, 10 inediti, più 3 rivisitazioni di grandi successi della musica internazionale.

Nell'immagine dell'articolo la copertina di “Dare”, realizzata da Paolo De Francesco, che lo ritrae con alle spalle il celebre murale “alato” di Colette Miller, visual artist e performer nativa di Richmond (Virginia) che vive a Los Angeles, autrice del progetto “Angel Wings”.

Lo scorso giugno Mario Biondi ha pubblicato l’EP digitale “Paradise Alternative Productions”, contenente tre differenti versioni di "Paradise", brano che sarà contenuto nel nuovo disco; l'EP in occasione del Record Store Day / Black Friday è stato

stampato in una speciale edizione in vinile con ulteriori remix non disponibili in digitale. L’8 dicembre Mario ha

pubblicato il singolo natalizio “This Is Christmas Time”, versione del suo classico "This Is What You Are" con

testo riadattato assieme a Nick The Nightfly e musica incisa nuovamente in studio assieme alla sua band.