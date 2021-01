Bruce Springsteen: "Letter to you" in versione acustica

Mentre si rincorrono voci e indizi sulle prossime mosse del Boss, ecco una chicca per i fan: "Letter to you" suonata in versione acustica, per la prima volta.

Springsteen ha eseguito la canzone dalla sua casa del New Jersey per TeachRock, l'associazione promossa da Little Steven a sostegno degli insegnanti: il chitarrista della E Street Band ha organizzato "Stand with teachers", una maratona benefica con ospiti, svoltasi poco prima di Natale. Hanno partecipato, tra gli altri, Jackson Browne, Eddie Vedder (che ha inciso una cover di Springsteen, "Growin' up") e appunto il Boss. Dopo un'iniziale periodo a pagamento, il livestream nei giorni scorsi è stato reso disponibile gratuitamente.

Ecco il video della versione acustica di "Letter to you", la canzone che dà il titolo all'album uscito lo scorso ottobre (qua la recensione):

Nei giorni scorsi Springsteen ha confermato che non andrà in tour prima del 2022, ma che nel frattempo arriverà una grossa sopresa per i fan - con ogni probabilità la pubblicazione di “Tracks 2”, un box di brani inediti raccolti durante gli anni, di cui si parla da tempo:

Andremo in giro appena possibile, e questo potrebbe succedere nel 2022, e sto facendo previsioni perché nessuno lo sa davvero. Ma ho dei progetti in uscita quest’anno che non posso svelare perché sono segreti, una grossa sorpresa. Ho ho cose che mi terranno impegnato quest'anno e terranno impegnati anche i fan durante l'attesa.

Ecco invece Eddie Vedder alle prese con "Growin' Up":