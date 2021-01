Nicki Minaj, una causa da 240 milioni di dollari

Nicki Minaj è stata citata in giudizio - in solido con Universal Music Group, Republic Records, Young Money Entertainment, Cash Money Records e la sua etichetta Tokyo Ninja label - da un rapper di nome Brinx Billions.

La causa del contendere riguarda "Rich sex", una canzone del 2018 che secondo il rapper, all'anagrafe Jawara Headley, è debitrice "fra il 90 e il 99%" - di una sua composizione datata 2016.

Brinx Billions sostiene di essere "l'unico autore, creatore, compositore, scrittore e produttore" di "Rich sex", che ufficialmente è accreditato a Nicki Minaj, Lil Wayne, Aubry “Big Juice” Delaine e Jeremy Reid (Big Juice e Reid sono acccreditati anche come produttori della canzone, inclusa in "Queen", il quarto album della Minaj).

Brinx Billions spiega fra l'altro, nelle cento pagine del documento legale, di essere stato in contatto conla Minaj già dal 2007, e di averle fatto ascoltare la canzone che poi sarebbe diventata "Rich sex", "scritta e prodotta per un suo album", ma senza mai averle concesso l'uso di quel materiale.

Il rapper chiede 200 milioni di dollari di danni e 10 milioni di dollari per "rottura di contratto, frode, adeguamento e appropriazione indebita".