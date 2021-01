"David Bowie è ogni giorno nei nostri pensieri e nei nostri cuori", dice Iman

Il 10 gennaio, domenica, saranno cinque anni dalla scomparsa di David Bowie, avvenuta nel 2016 (Rockol dedicherà l'intera giornata a un tributo al musicista britannico scomparso) Iman, la vedova dell'artista, ha rilasciato un'intervista all'edizione UK della rivista "Harper's Bazaar" nella quale ha ricordato il marito scomparso. Eccone alcuni estratti.

"Vado a camminare in montagna ogni giorno, cucino, leggo, guardo film e dipingo: David dipingeva, mia figlia Lexi dipinge - io non avevo mai dipinto in vita mia, ma ho cominciato. Ho imparato che non è necessario essere già capaci di fare qualcosa per cominciare a farla".

"Il nostro è stato un matrimonio del tutto normale, come quelli di chiunque. Lui era un gentleman, una pesona spiritosa e cordiale - tutti dicono che era un tipo futurista, ma no, non lo era, niente gli andava più a genio dell'idea di indossare un abito con il panciotto. La nostra era una bella e qualsiasi vita di tutti i giorni: uscivamo, andavamo a prendere nostra figlia a scuola, camminavamo per le strade di New York... avrei voluto che avessimo avuto più anni per viverla"



"Questi giorni, in prossimità dell'anniversario, sono i più tristi. Ma mi consola la convinzione che lui sia ancora con me, con noi. Si nasconde stando in piena vista. I suoi fan sono ancora tantissimi, la sua musica ha ancora una grande rilevanza. Di solito il 10 dicembre lo passiamo insieme, con Lexi e Duncan, il primo figlio di David. Ma lo scorso anno sono venuta nella nostra casa di montagna, a Mount Tonche. Il 10 dicembre sono uscita per una camminata in montagna, e ho visto davanti a me alzarsi in volo un tordo dal petto azzurro. Ho chiesto alla mia guida, e lui mi ha detto che in quella zona i tordi dal petto azzurro sono molto rari. E così quel giorno è diventato un giorno di felicità, anziché di tristezza".

Iman si riferisce al fatto che il testo di "Lazarus", una delle canzoni dell'ultimo album di Bowie, "Blackstar", dice fra l'altro: "You know, I’ll be free/Just like that bluebird" ("sai, sarò libero come quel tordo dal petto azzurro").