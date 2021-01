Ticketmaster, multa da 10 milioni di dollari nelle casse di WMG

Ticketmaster, sussidiaria del gruppo Live Nation e leader mondiale del ticketing musicale e non, è stata condannata dal procuratore americano Seth DuCharme a pagare una multa di 10 milioni di dollari per avere ripetutamente violato l'accesso privato ai sistemi e ai computer di Songkick, ex startup focalizzata su eventi live e commissioni sulle vendite di biglietti. Le violazioni sarebbero avvenute tra il 2013 e il 2015.

A beneficiare del denaro sarà Warner Music Group, che nel 2017 acquistò poi britannica Songkick, la quale a sua volta un paio di anni prima si era fusa con l'americana CrowdSurge, altro servizio di pre-vendita che era stato in effetti l'obiettivo principale del comportamento illecito degli impiegati di Ticketmaster, impegnati a stroncarne la concorrenza.