Emma Marrone e Alessandra Amoroso, in arrivo il duetto ‘Pezzo di cuore’

Sarà pubblicato il prossimo 15 gennaio “Pezzo di cuore”, brano inedito interpretato in duetto da Emma Marrone e Alessandra Amoroso: a darne notizia sono state le stesse cantanti per mezzo di due post pubblicati sui rispettivi canali social ufficiali.

“Due ragazze completamente diverse l’una dall’altra, due storie parallele, una passione in comune la musica”, ha scritto la voce di “Fortuna”: “Abbiamo portato avanti i nostri progetti e ci siamo sempre supportate a vicenda e oggi siamo qui insieme. ‘Pezzo di cuore’ è la nostra canzone, la vostra canzone. Abbiamo unito i nostri mondi per crearne uno nuovo dove c’è posto per tutte le persone che come noi amano la musica e la condivisione”.

“‘Pezzo di cuore’, il tuo regalo per me, per noi!”, le ha fatto eco la collega di Galatina: “Poter parlare del nostro bene, del nostro rapporto nonostante tutto e tutti attraverso l’unica arma che ci ha saputo difendere, far conoscere, far comprendere... la musica. Ci siamo confidate, guardate da lontano, supportate, ascoltato i nostri silenzi mentre tutto fuori urlava. Grazie: inizia la nostra avventura”.

In concomitanza con sua esperienza come giudice alla quattordicesima edizione italiana del talent show musicale X Factor, la Marrone ha pubblicato nell’ottobre del 2020 una versione di “Autunno” di Francesco Guccini realizzata insieme a Roberto Vecchioni all’interno dell’album tributo al grande cantautore emiliano “Note di viaggio - Capitolo 2: non vi succederà niente”. La Amoroso, il cui ultimo album di studio, “10”, risale al 2018, si è segnalata nel corso della passata estate come voce della hit firmata da Boomdabash “Karaoke”.