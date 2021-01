E’ stata resa nota la tracklist di “Unica”, il nuovo album di inediti che Ornella Vanoni pubblicherà il prossimo 29 gennaio: l’ideale seguito di “Meticci (Io mi fermo qui)” del 2013 sarà anticipato, il prossimo venerdì 8 gennaio, dal primo estratto “Un sorriso dentro al pianto”, brano musicato da Francesco Gabbani il cui testo è stato firmato dalla stessa interprete meneghina con il cantautore di Carrara e Pacifico. “E’ una canzone che assomiglia al tempo che viviamo, io mi ritrovo in ogni canzone che canto perché la faccio mia usando sempre il sentimento”, ha commentato al proposito la Vanoni: “Mi piace molto lavorare in team con altri autori e musicisti, soprattutto in studio, si crea una fusione meravigliosa dalla quale nascono sorprese”.

La canzone sarà abbinata a un video girato a Parigi diretto dalla fotografa e filmaker Marta Bevacqua, da tempo residente nella capitale Francese.

Ecco, di seguito, la tracklist di “Unica”:

“A passo lieve”

“Specialmente quando ridi”

“Arcobaleno”

“Isole Viaggianti”

“Carezza d’autunno” (con Carmen Consoli)

“Nuda sull’erba”

“Tu Me” (con Virginia Raffaele)

“La mia parte” (con Fabio Ilacqua)

“Inizio”

“Un sorriso dentro al pianto”

“Ornella si nasce”

Il disco, prodotto da Mauro Pagani e arrangiato da Fabio Ilacqua quest’ultimo già collaboratore di Gabbani per “Amen”, “Occidentali's Karma”, “Tra le granite e le granate”, “Pachidermi e pappagalli” e “La mia versione dei ricordi”, sarà disponibile nelle versioni vinile e CD deluxe limited edition.