Pearl Jam, Stone Gossard promuove un app anti-Covid: video

Ricordate quando, lo scorso ottobre, il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte fece appello a Chiara Ferragni e Fedez per promuovere l’utilizzo delle mascherine presso i cittadini più giovani? La stessa pensata l’hanno avuta, più o meno, i governanti dello stato dello Washington per diffondere presso la popolazione locale un’app di tracciamento - simile, per certi versi, alla nostra Immuni - studiata per contenere la pandemia da Covid-19.

A differenza di quanto successo in Italia, tuttavia, il parlamento di Olympia ha scelto di non rivolgersi a due star dei social network, ma a un musicista di lungo corso che con la band di “Alive” ha scritto un bel pezzo di storia del rock: Stone Gossard. Al chitarrista dei Pearl Jam è stato chiesto di realizzare un video, reso disponibile sul canale ufficiale del dipartimento della salute dello stato, che spieghi alla cittadinanza le ragione e l’importanza di scaricare e utilizzare l’applicazione.

“Voglio farvi sapere come il mio e il vostro telefonino possono usati per bloccare la diffusione del Covid”, spiega l’artista nella clip: “Questa nuova applicazione è totalmente privata, nessuno vi traccerà. Vi avviserà se siete stati vicini a qualcuno risultato positivo al virus. Mettetevi le mascherine, non assembratevi, osservate le norme di distanziamento sociale e proteggete le altre persone usando questa nuova app. Io l’ho già scaricata, e spero che lo facciate anche voi”.

WA Notify, questo il nome dell’app promosso dallo stato di Washington, è stata resa disponibile nel corso del passato autunno: esattamente come quella resa disponibile in Italia è anonima, gratuita e basata sulla tecnologia Bluetooth. L’utilizzo, come per Immuni, è su base volontaria.

Lo scorso 19 ottobre Fedez, in una story pubblicata sul proprio canale Instagram ufficiale, aveva rivelato di aver avuto insieme alla moglie - l’imprenditrice e fashion blogger Chiara Ferragni - un colloquio con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte proprio per sensibilizzare i cittadini più giovani a osservare le misure anti-contagio: