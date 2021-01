Marketing dei cataloghi: Jimmy Iovine vende a Hipgnosis

Si riconferma, nel 2021, la tendenza che sta vedendo una serie di big sulla scena internazionale “realizzare” il proprio repertorio cedendo i diritti sul proprio catalogo a società editoriali: dopo - tra gli altri - Stevie Nicks e Bob Dylan, è di oggi la notizia della cessione dei diritti connessi sulle proprie produzioni di Jimmy Iovine, uno dei discografici più importanti sul mercato americano degli ultimi quarant’anni. Ad aggiudicarsi il pacchetto di royalties è stata Hipgnosis, la società guidata da Merck Mercuriadis che per prima ha lanciato la corsa ai repertori.

I diritti passati di mano riguardano in tutto 259 album, tra i quali successi commerciali clamorosi come le colonne sonore del film di Eminem “8 Mile” e di quello di 50 Cent “Get Rich Or Die Tryin'”, oltre che a opere di giganti del rock come “Easter” (1978) di Patti Smith (che include la hit scritta da Bruce Springsteen “Because the Night”), “Damn the Torpedoes” (1979) di Tom Petty, “Making Movies” dei Dire Straits e “Under a Blood Red Sky” e “Rattle and Hum” degli U2.

“Già da ragazzo avevo notato che molti dei miei album preferiti avevano un nome in comune”, ha commentato Mercuriadis: “I migliori album di John Lennon, Bruce Springsteen, Patti Smith avevano tutti come comune denominatore Jimmy Iovine. E’ un onore essere ora un custode del suo incredibile lavoro su questi album iconici e sono molto felice di accoglierlo nella famiglia Hipgnosis”.

“Sono felice che il mio lavoro come produttore con così tanti grandi artisti abbia trovato la casa giusta con Merck e Hipgnosis”, gli ha fatto eco Iovine: “Utilizzerò i proventi dell'accordo per aiutare l'iniziativa della Iovine Young Academy di costruire una scuola superiore a South Los Angeles come parte della Iovine Young Academy presso l’Università della California del Sud e continuare i nostri sforzi per sostenere l'istruzione”.