Prince, la fondazione nei guai con il fisco USA

Sta facendo scalpore, negli USA, la richiesta inoltrata alla fondazione che gestisce l’eredità artistica e finanziaria di Prince dall’Internal Revenue Service: dopo un’accurata valutazione del patrimonio lasciato dalla star di “Purple Rain” il fisco americano ha presentato una richiesta di 32,4 milioni di tasse federali, ai quali andranno aggiunti 6,4 milioni di multa.

La sanzione è stata comminata per quella che è stata ritenuta una deliberata sottovalutazione del patrimonio. La società di servizi finanziari Comerica, alla quale è stata affidata la gestione della fondazione, ha valutato il patrimonio di Prince in circa 82,3 milioni di dollari: secondo gli esperti dell’IRS, invece, l’effettivo valore della ricchezza lasciata dall’artista - che include non solo la sua tenuta di Minneapolis, ma anche i guadagni generati dal suo catalogo - ammonterebbe a 163,2 milioni di dollari.

Quello registrato in queste ore è solo l’ultimo capitolo dello scontro tra Comerica e IRS: quest’ultima, infatti, era già stata citata in giudizio dalla società con quartier generale a Dallas in estate per una controversia relativa alla valutazione del patrimonio lasciato da Prince.

Secondo fonti citate da diverse testate americane - tra le quali NBC News - venire a capo del problema non sarà affatto facile, essendo una valutazione incontestabile di un lascito così complesso - che include beni mobili e immobili, oltre che a diritti d’autore, connessi e di licenza, ai quali vanno sommati i proventi generati dalla pubblicazione di dischi e dagli accordi di licenza stretti per la realizzazione di libri, documentari e contenuti di altro genere - praticamente impossibile.

Questa situazione complica ulteriormente la posizioni degli eredi dell’artista, ovvero i suoi sei fratelli, che - a oggi - non hanno ancora percepito nulla in termini di eredità: il processo è stato reso complicato dalla mancanza di un testamento lasciato dall’artista nel momento della morte, avvenuta improvvisamente nell’aprile del 2016.