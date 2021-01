Adriano Celentano: "Io e Claudia Mori faremo il vaccino"

"Io non ho mai fatto il vaccino, però ora sono d'accordo a farlo e anche Claudia". Adriano Celentano tra pochi giorni compirà 83 anni, e non ha dubbi. Il molleggiato è intervenuto in diretta in TV, durante un'intervista a Giovanna Ralli condotta da Mara Venier a Domenica In e ha raccontato che lui e la moglie Claudia Mori "siamo chiusi in casa praticamente da un anno e proprio l'altro ieri ci hanno portato il vestito a righe".

Il cantante ha poi celebrato la bellezza dell'attrice, che ha compiuto da poco 86 anni e ha dichiarato quella di oggi, 3 gennaio, sarebbe stata la sua ultima intervista:

Ho detto non sarà mica Giovanna Ralli? E’ impossibile, sarà sua figlia…sono rimasto colpito dalla tua freschezza e soprattutto bellezza, hai sbagliato a dire l'età, hai detto di avere 35 anni in più

L'attrrice, a sua volta, ha sottolineato l'importanza della vaccinazione: