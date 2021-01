Il David Bowie Tribute Day di Rockol: tutte le cover degli artisti italiani

Nel quinto anniversario della morte di David Bowie ci sarebbe piaciuto organizzare una serata dal vivo, davanti al pubblico dei nostri lettori, invitando i musicisti che stimiamo e apprezziamo ad eseguire, ciascuno a suo modo, una cover del repertorio di Bowie - dal vivo.

David Bowie, il quinto anniversario della morte: leggi lo speciale.

Per le ragioni che tutti sapete, questo non sarà possibile. Però non abbiamo rinunciato del tutto all'idea, e l'abbiamo declinata in "modalità Covid".

I musicisti li abbiamo invitati ugualmente, ma non potendo convocarli tutti su un palco abbiamo chiesto loro di inviarci "da distante" il loro tributo a David Bowie registrando, e filmando (quando possibile, considerate le difficoltà logistiche del periodo), la loro interpretazione della loro canzone preferita - o di quella che ritengono più affine alle loro corde.

Ringraziamo tutti quelli che ci hanno generosamente regalato il loro contributo (e anche quelli che avrebbero voluto farlo, ma ne sono stati impediti da qualche impossibilità tecnica o burocratica, o dallo scarso preavviso con il quale li abbiamo coinvolti). Ci auguriamo che questa lunga, e variegata, maratona di canzoni di David Bowie vi faccia compagnia in questo 10 gennaio 2021 in cui ricordiamo l'artista che ci ha lasciati nel 2016.



Oltre a una menzione speciale a Elena Palmieri per il grande lavoro sui video e sulle grafiche, ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito con segnalazioni, suggerimenti e contatti alla raccolta dei contributi:

Vic Albani, Luca Bernini, David Bonato, Paolo Caiani, Massimo Cotto, Rolando Giambelli, Marco Giorgi, Jonathan Giustini, Enrico Molteni, Michele Monina, Johnson Righeira, Andrea Rodini, Oderso Rubini, Paolo Salvarani, Claudio Sanfilippo, Maria Antonietta Sisini, Toni Verona, Enza Vetro.



01 David Bowie Tribute Day: Jet Set Roger in "Lady Stardust"

02 David Bowie Tribute Day: Alteria in "Space Oddity"

03 David Bowie Tribute Day: i Duel (Manzini-Popoli) in "Heroes"

04 David Bowie Tribute Day: Valente in "I can't give everything away"

05 David Bowie Tribute Day: Moreno Delsignore in "Life on Mars?"

06 David Bowie Tribute Day: Boosta in "Lazarus"

07 David Bowie Tribute Day: The Winstons in "Sons of the silent age" / "Memory of a free festival"

08 David Bowie Tribute Day: Maurizio Marsico/Monofonic Orchestra in "China girl"

09 David Bowie Tribute Day: Perturbazione in "Letter to Hermione"

10 David Bowie Tribute Day: Andrea Mirò in "Let's dance"

11 David Bowie Tribute Day: i Kujacoustic in "The man who sold the world"

12 David Bowie Tribute Day: Jack Jaselli in "Fame"

13 David Bowie Tribute Day: Max Zanotti in "This is not America"

14 David Bowie Tribute Day: Erica Mou in "Where are we now"

15 David Bowie Tribute Day: Francesco Bianconi in "Heroes"

16 David Bowie Tribute Day: Lamine in "Space oddity"

17 David Bowie Tribute Day: Saturnino in "Life on Mars?"

18 David Bowie Tribute Day: Diva in "Lady Stardust"

19 David Bowie Tribute Day: Jet Set Roger in "Moonage daydream"

20 David Bowie Tribute Day: Musica Nuda (Magoni - Spinetti) in "Little wonder"

21 David Bowie Tribute Day: i Duel (Manzini-Popoli) in "V2 Schneider"

22 David Bowie Tribute Day: Davide Toffolo in "This is not America"

23 David Bowie Tribute Day: Maurizio Marsico & Fra Massa in "The laughing gnome"

24 David Bowie Tribute Day: Gianluca De Rubertis in "Ragazzo solo, ragazza sola"

25 David Bowie Tribute Day: Jack Jaselli in "Rebel rebel"

26 David Bowie Tribute Day: Porfirio Rubirosa & His Band in "Lazarus"

27 David Bowie Tribute Day: Federico Poggipollini in "It ain't easy"

28 David Bowie Tribute Day: Giorgio Li Calzi in "Heroes"

29 David Bowie Tribute Day: Riccardo Onori feat. Sabina Sciubba in "Where are we now"

30 David Bowie Tribute Day: Dardust in "Heroes"

31 David Bowie Tribute Day: Jet Set Roger in "Alabama song"l

32 David Bowie Tribute Day: Luca e Brando Madonia in "Let's dance"

33 David Bowie Tribute Day: Andy (Bluvertigo) in "Space Oddity"

34 David Bowie Tribute Day: Serena Ganci in "Lazarus"

35 David Bowie Tribute Day: i Duel (Manzini-Popoli) in "Warszawa"

36 David Bowie Tribute Day: Andrea Chimenti in "The man who sold the world"

37 David Bowie Tribute Day: Maurizio Marsico/Monofonic Orchestra in "Word on a wing"

38 David Bowie Tribute Day: Jack Jaselli in "Space Oddity"

39 David Bowie Tribute Day: Giulio Casale in "Letter to Hermione"

40 David Bowie Tribute Day: Anna Renè in "Sweet thing"

41 David Bowie Tribute Day: L'Aura in "Life on Mars?"

42 David Bowie Tribute Day: i John Qualcosa in "Ragazzo solo ragazza sola"

43 David Bowie Tribute Day: Jack Jaselli in "Heroes"

44 David Bowie Tribute Day: Jet Set Roger in "Oh! You Pretty Things"

45 David Bowie Tribute Day: Roberto Cacciapaglia in "Starman"

46 David Bowie Tribute Day: Marianne Mirage in "Space Oddity"

47 David Bowie Tribute Day: i Duel (Manzini-Popoli) in "The secret life of Arabia"

48 David Bowie Tribute Day: Roberto Colombo in "Let's dance"

49 David Bowie Tribute Day: Maurizio Marsico & the Finders in "Lazarus"

50 David Bowie Tribute Day: Flavio Ferri (Delta V) in "We are the dead"

51 David Bowie Tribute Day: Carlo Guaitoli in "Life on Mars?"

52 David Bowie Tribute Day: Davide Ferrario in "Lazarus"

53 David Bowie Tribute Day: i Miscellanea Beat in "The man who sold the world"

54 David Bowie Tribute Day: Fabio Cinti in "Where are we now"

55 David Bowie Tribute Day: Marco Remondini in "Space Oddity" / "Starman"

56 David Bowie Tribute Day: Stefano Medioli "McEndoz" in "Slip away"

57 David Bowie Tribute Day: Davide "Billa" Brambilla e Jacopo Ventura in "Time"

58 David Bowie Tribute Day: Gobbi in "Changes"

59 David Bowie Tribute Day: Fabio KoRyu Calabrò in "Space oddity"

60 David Bowie Tribute Day: Ivan Cattaneo in "Heroes"

61 David Bowie Tribute Day: Jack Jaselli in "The man who sold the world"

62 David Bowie Tribute Day: Jet Set Roger in "Amsterdam"

63 David Bowie Tribute Day: i Duel (Manzini-Popoli) in "Moss garden"

64 David Bowie Tribute Day: Alessandro Grazian in "Where are we now"

65 David Bowie Tribute Day: Silvia Nair in "Lady Grinning Soul"

66 David Bowie Tribute Day: Aua in "Kooks"

67 David Bowie Tribute Day: LeLe Battista in "Strangers when we meet"

68 David Bowie Tribute Day: Alessandro Raina in "Where are we now"

69 David Bowie Tribute Day: Francesco Ferrari in "Life on Mars?"

70 David Bowie Tribute Day: Mario Biondi in "Loving the alien"

71 (bonus track) David Bowie Tribute Day: Maurizio Marsico in "Satellite of love"