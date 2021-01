Addio al cantante irlandese Liam Reilly, membro del gruppo Bagatelle

Ieri, 1 gennaio, è scomparso all’età di 65 anni Liam Reilly, cantante irlandese e membro dei Bagatelle, gruppo di canzoni come - per esempio - "Second Violin", "Leeson Street Lady" e "Summer in Dublin”. Come riportato sul sito dell’emittente radiotelevisiva irlandese Raidió Teilifís Éireann, la notizia della morte di Reilly - di cui al momento non si conoscono le cause - è stata confermata dalla famiglia, che ha dichiarato:

“Con il cuore afflitto, la famiglia di Liam Reilly, musicista, cantautore e frontman dei Bagatelle, desidera confermare che è morto improvvisamente ma pacificamente nella sua casa l’1 gennaio 2021”.

Nel corso della sua carriera Liam Reilly, nato a Dundalk il 29 gennaio 1955, ha - tra le altre cose - partecipato come solista all’Eurovision Song Contest nel 1990, rappresentando l’Irlanda con il brano "Somewhere in Europe”.

Alla 35esima edizione della manifestazione, tenutasi a Zagabria (Croazia), Reilly arrivò secondo, battuto da Toto Cotugno, in gara con il brano “Insieme: 1992” per rappresentare l’Italia. L’anno successivo, in qualità di compositore, Reilly partecipò nuovamente all’Eurofestival, svoltosi a Roma, con il brano intitolato "Could It Be That I'm in Love” e interpretato da Kim Jackson.