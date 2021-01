Classifiche, tutte le novità della settimana dell'1 gennaio: McCartney sul podio in USA

Il 2021 ha preso finalmente il via, con il primo giorno dell’anno che ha anticipato la fine della settimana ancora in corso, caratterizzata da diverse novità che hanno fatto irruzione nelle chart di vendita internazionali. A causa delle festività le classifiche stilate da Gfk per FIMI relative al mercato italiano saranno rese disponibili dal prossimo lunedì, 4 gennaio.

La classifica Radio Airplay, con "Don't Worry" dei Boomdabash al primo posto, segnala come più alto nuovo ingresso quello di “Hey Boy” di Sia, alla posizione numero ottanta. Il brano, pubblicato lo scorso 19 novembre, anticipa il nuovo album della cantautrice australiana che, dal titolo “Music”, arriverà sui mercati il prossimo 12 febbraio.

La classifica Airplay Absolute Beginners degli artisti esordienti più trasmessi in radio della settimana vede ancora al primo posto “Vittoria” di Casadilego, la vincitrice di X Factor 2020.

Dopo aver conquistato la vetta della classifica UK Charts album lo scorso 25 dicembre, questa settimana il nuovo album di Paul McCartney, intitolato “McCartney III” e arrivato sui mercati il 18 dicembre, ha debuttato alla seconda posizione della Billboard 200, che vede al primo posto ancora “Evermore” di Taylor Swift e dove si segnalano queste altre nuove entrate:

“The Voice” di Lil Durk (46)

“Corta Venas” di Eslabon Armado (56)

“Hood Life Krisis, Vol. 3” di J.I the Prince of N.Y (191)

“A Tory Kelly Christmas” di Tory Kelly (192)

“Cowboy Bepop (Soundtrack)” dei Seatbelts (195)

Con il Natale da poco trascorso, la vetta della classifica Billboard Hot 100 è ancora occupata da “All I Want For Christmas Is You” di Mariah Carey e segnala come nuovi ingressi per lo più singoli natalizi. Ecco le novità:

“Mele Kalikimaka (Merry Christmas)” di Bing Crosby & The Andrew Sisters (36)

“This Christmas” di Donny Hathaway (39)

“Santa Claus Is Coming To Town” dei Jackson 5 (46)

“Little Saint Nick” dei Beach Boys (47)

“Have Yourself a Merry Little Christmas” di Michael Bublé (49)

“I’ll Be Home For Christmas” di Bing Crosby (50)

“Afterglow” di Ed Sheeran (59)

“Gnat” di Eminem (60)

“The First Noel” di Gabby Barrett (78)

“Adderall (Corvette Corvette)” di Popp Hunna (84)

“Backdoor” di Lil Durk (93)

“Moonwalking In Calabasas” di DDG (98)

Il più alto fra i nuovi ingressi è “Mele Kalikimaka (Merry Christmas)” di Bing Crosby & The Andrew Sisters, alla posizione numero 36

L’influenza del Natale si fa ancora sentire anche nel Regno Unito dove la prima posizione della UK Charts album della settimana dall’1 all’8 gennaio 2021 è occupata dal disco “Christmas” di Michael Bublé, originariamente pubblicato il 25 ottobre 2011. La classifica stilata dall’organizzazione britannica Official Charts Company segnala, inoltre, i seguenti nuovi ingressi:

“Whole Lotta Red” di Playboi Carti (17)

“The Voice” di Lil Durk (26)

Il più alto fra i nuovi ingressi è il secondo album in studio del rapper statunitense Playboi Carti, pubblicato lo scorso 25 dicembre.

A 36 anni dalla prima pubblicazione, avvenuta nel 1984, "Last Christmas" degli Wham! ha finalmente conquistato la vetta della UK Charts singoli, dove si segnalano questi nuovi ingressi:

“Comin’ Over Here” degli Asian Dub Foundation feat. Stewart Lee (65)

“What Christmas Means To Me” di Stevie Wonder (97)

“Good Days” di SZA (98)

Il più alto fra i nuovi ingressi è Comin’ Over Here” degli Asian Dub Foundation con Stewart Lee, alla posizione numero sessantacinque.

