“Danza con me” di Roberto Bolle: Vasco Rossi presenta il nuovo singolo e Diodato canta i Beatles

Ieri sera, 1 gennaio 2021, è andato in onda su Rai1 “Danza con me”. Il tradizionale appuntamento di inizio anno con il programma di Roberto Bolle - giunto alla sua quarta edizione - ha visto l’étoile del Teatro alla Scala ballare, cantare e recitare in compagnia di diversi artisti ospiti e volti noti del panorama musicale italiano come, per esempio, Vasco Rossi, Diodato e Ghali.

Come già annunciato, il cantautore di Zocca ha presentato il suo nuovo brano, "Una canzone d'amore... buttata via”, pubblicata a mezzanotte dell'1 gennaio e anticipazione del suo nuovo album che dovrebbe uscire il prossimo autunno.

All’inizio dello show televisivo “Danza con me”, sulle note della nuova canzone del Blasco, cantata dallo stesso Vasco Rossi (che non ha ballato, a differenza di quanto fatto credere dalle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dal ballerino), Roberto Bolle ha danzato una coreografia di Mauro Bigonzetti insieme alla prima ballerina scaligera Virna Toppi e ai danzatori del Piermarini Agnese Di Clemente e Gioacchino Starace. La performance, disponibile nel video riportato più avanti, è stata registrata presso i Laboratori Ansaldo del Teatro alla Scala, situati nella zona di Via Tortona a Milano.

A fine novembre Vasco Rossi - che ha dato alle stampe il suo ultimo album di inediti, ”Sono innocente", nel 2014 - ha realizzato il video del suo nuovo singolo, il primo dopo "Se ti potessi dire", uscito nell'ottobre del 2019, presso Piazza Maggiore a Bologna. Del filmato, non ancora pubblicato, è disponibile qui il trailer.

Oltre a Vasco Rossi, anche il cantautore tarantino si è esibito, in qualità di ospite, nel corso del programma di Roberto Bolle. Diodato ha cantato una propria versione del brano “Golden Slumbers” dei Beatles, tratto dall’album originariamente dato alle stampe da John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison nel 1969, “Abbey Road”. Durante la performance della voce di “Fai rumore”, Bolle e Agnese Di Clemente hanno interpretato una scena ispirata al balletto “Lo schiaccianoci”.