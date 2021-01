David Bowie Tribute Day: i Kujacoustic in "The man who sold the world" per Rockol

Si potrebbe scrivere un intero volume sulla pluralità e la profondità storico-geografica delle vicende musicali rintracciabili nelle loro composizioni. Dai balcani alla Grecia, dal Friuli alla Finlandia. Ma nulla colpisce di più dell’originalità e, assieme, della fruibilità dei loro brani. Il virtuosismo è tutt’altro che introverso. Le splendide melodie, pur con le mille improvvisazioni che le accompagnano, sono sempre al centro della scena. La tensione ritmica elevata ma controllata. Non è jazz, non è etnica. È la nuova frontiera della musica acustica europea.

Il trio Kujacoustic partecipa al David Bowie Tribute Day allestito da Rockol oggi 10 gennaio 2021, nel quinto anniversario della morte dell'artista, con una sua cover di "The man who sold the world".

Dall'archivio di Rockol - La storia di "The rise and fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars" di David Bowie