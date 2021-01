Wham!. "Last Christmas" finalmente al numero uno in UK!

Dopo trentasei anni - il disco uscì il 3 dicembre del 1984 - "Last Christmas" degli Wham! è finalmente riuscita a conquistare la vetta delle classifiche britanniche. Ed ha anche stabilito un record: quello del maggior tempo impiegato da una canzone ad andare al numero uno, precedentemente detenuto da "(Is This The Way To) Amarillo" di Tony Christie, che arrivò al numero uno dopo 33 anni e quattro mesi (nel marzo del 2005).

L'evento arriva in coincidenza con il quarto anniversario della morte (avvenuta il 25 dicembre del 2016) di George Michael, autore e cointerprete del brano con Andy Ridgeley.

L'altra metà degli Wham! ha twittato:

I am delighted, somewhat amazed & profoundly pleased that WHAM!’s iconic Christmas classic Last Christmas has finally achieved the accolade of becoming a No 1. It’s a fitting tribute 2 George’s songwriting genius and 1 of which he would’ve been immensely proud & utterly thrilled. — Andrew Ridgeley (@ajridgeley) January 1, 2021



"Sono contentissimo, anche un po' sorpreso e profondamente gratificato dal fatto che l'iconico classico degli Wham! 'Last Christmas' abbia finalmente avuto l'onore di diventare un numero uno. E' un appropriato tributo al genio di compositore di George, del quale sarebbe stato immensamente orgoglioso e assolutamente emozionato".

Solo poche settimane fa un altro classico-moderno delle canzoni natalizie, "All I want for Christmas is you", era arrivato al numero uno in UK dopo 26 anni dall'uscita.

Finora "Last Christmas" era il singolo che aveva venduto il maggior numero di copie (un milione e novecentomila) senza essere riuscito ad andare in vetta alle charts britanniche; adesso il primato passa a "Moves like Jagger" dei Maroon 5 feat. Christina Aguilera, che ne ha vendute un milione e cinquantacinquemila arrivando al numero due nel 2011.

Anche "Last Christmas" si era fermato al numero 2, nel 1984, impedito dall'andare in vetta da "Do They Know It’s Christmas?" dei Band Aid. Ripubblicato l'anno seguente, il 45 giri era arrivato in sesta posizione; e dal 2007, cioè da quando i download hanno cominciato ad essere computati per la compilazione delle charts, "Last Christmas" era rientrato altre 13 volte nella Top 40, tornando al numero 2 nel 2018.



"Last Christmas" è il quinto numero uno degli Wham!, dopo "Wake me up before you go-go" (1984), "Freedom" (1984), "I'm yur man" (1985) e "The edge of heaven" (1986).

La più recente Top 40 britannica ha visto una folta presenza di canzoni natalizie: ce ne sono 28, fra cui with Mariah Carey‘s ‘All I Want For Christmas Is You" di Mariah Carey al secondo posto e "Fairytale of New York" dei Pogues con Kirsty MacColl al quinto; delle 28, quattro hanno raggiunto questa settimana la loro più alta posizione in graduatoria di sempre: "Santa Baby" di Kylie Minogue (31), "Sleigh ride" delle Ronettes (33), "Let it snow! Let it snow! Let it snow!" di Dean Martin 837) e "Feliz Navidad" di Josè Feliciano, che ha debuttato in Top 40 dopo ciquant'anni dalla sua prima pubblicazione.